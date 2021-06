In Ketten geboren – Von Zwangsnormierung über Coming-Out zu Bürgerrechten

Die Leser des Buches werden Zeugen eines bewegten, traurigen, jedoch auch von Erfolg gekrönten Lebensweges. Selbstbestimmt und offen lebte Kilian in seinen 65 Lebensjahren seine Homosexualität aus. In seinen letzten Stunden erzählte er seinem Freund, wie er als Kind in eine zwangsheterosexualisierte Welt hineingeboren wurde und wie schwierig und bedrohlich sein Werdegang zu einem selbstbewussten schwulen Mann unter diesen Bedingungen war.

Kilian erlebte ein turbulentes Outing und lebte in den Folgejahren seine neue Identität exzessiv aus. Später erfolgte die Diagnose HIV, was zu einer neuen Herausforderung wurde und Kilians Leben erneut nachhaltig änderte. Bis zu seinem Tod an Covid-19 führte er zudem einen mühsamen Kampf für schwule Bürgerrechte.

Der Autor Christoph T.M. Krause lebt in Köln und führt seit über 20 Jahren erfolgreich ein Unternehmen für Hundedienstleistungen. Zudem ist er als Autor tätig und schreibt Sachbücher, Romane und Erzählungen.

