In Mexikos Bergbau wird investiert

Im vergangenen Jahr hat sich die Konjunktur pandemiebedingt abgeschwächt. Die Investitionen in den Bergbausektor sind entsprechend auch eingebrochen. Die Steigerung im aktuellen Jahr wird auf rund 42 Prozent geschätzt, so der zuständige Leiter der mexikanischen Bergbaubehörde. In Mexiko steht der Bergbaubereich für etwa 2,3 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes. Allgemein gehen Kenner der dortigen Bergbaugemeinde von einem guten Jahr für Investitionen aus. Ungefähr 385 Millionen US-Dollar sollen im laufenden Jahr an Explorationsinvestitionen fließen, dies wären 14 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Mexiko ist das weltweit größte Silber-Produktionsland und sorgt für zirka ein Viertel der globalen Silberproduktion. Auch gilt Mexiko als einer der zehn größten Kupfer- und Goldproduzenten. Dazu kommen noch potenzielle Lithiumreserven. Im letzten Jahr verringerte sich zwar die Bergbauproduktion um 1,3 Prozent, jedoch erhöhte sich der Wert der Produktion aufgrund gestiegener Metallpreise um knapp ein Viertel. Dies entspricht einem Wert von rund 13 Milliarden US-Dollar.

Im Silberland Mexiko gibt es viele beachtenswerte Unternehmen, wie etwa den Produzenten Endeavour Silver – https://www.youtube.com/watch?v=ILIiGVOv4bQ . Mit drei Silber-Gold-Minen in Mexiko hat sich die Gesellschaft seit vielen Jahren erfolgreich etabliert. Das zweite Quartal 2021 war in Sachen Umsatz, Cashflow und Gewinn besser als das vergleichbare Vorjahresquartal. Bei den Betriebskosten strebt Endeavour Silver noch Optimierungen an.

Auch MAG Silver – https://www.youtube.com/watch?v=DeeEpTP2P34 – hat das Ziel ein primäres Silberunternehmen zu werden. Flaggschiffprojekt ist das Juanicipio-Projekt, das zusammen mit dem Partner Fresnillo in Mexiko betrieben wird. Eine Untertagemine wird gerade entwickelt. Material wird seit Ende 2020 aus der Mine geholt.

