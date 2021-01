In neun Monaten von Presse- zu Pharmatransport

Die 7Days Media Services GmbH ist eine gut geölte Maschine in der Presselogistik. Tägliche Zustellungen in der Nacht und am frühen Morgen sind auch an Wochenenden die Paradedisziplin des Transport-Dienstleisters. Doch ist der stationäre Verkauf von Presseerzeugnissen ein zunehmend schwerer Markt, was sich auch auf das Auftragsvolumen von Presselogistikern auswirkt. 7Days entschloss sich daher zu einem sehr ambitionierten Projekt: die Ausweitung des Transportgeschäfts auf Expresssendungen und sogar temperaturgeführte Transporte ? und damit die umfassende Digitalisierung der Prozesse in 9 Monaten.

In der Presselogistik wird häufig noch ohne umfangreiche Auftragsdokumentationen und Routenoptimierungen gearbeitet. Anders jedoch in der Expresslogistik und insbesondere den temperaturgeführten Transporten, die 7Days nun mit anbieten wollte und für die das Unternehmen aufgrund des bestehenden Transportgeschäfts prädestiniert war. Denn Presseerzeugnisse müssen täglich in äußerst engen Zeitfenstern und häufig abends oder am frühen Morgen zugestellt werden. Diese kurzfristigen und sehr termingenauen Lieferungen sind die Kernkompetenz von 7Days und quasi das ?täglich Brot?. Dabei genoss 7Days ein derart?großes Vertrauen, dass ein interessierter?Auftraggeber den?Schweizer Dienstleister in einer?Ausschreibung auswählte. Unter?der Voraussetzung, dass man in?weniger als einem Jahr in der Lage?sein müsse, Pharmatransporte?durchführen zu können. Spätestens?hier kamen die Telematik-Anbieter ins Spiel. An insgesamt?fünf Unternehmen wandte sich?7Days damals. Mit dabei: Die Last-Mile-Experten der Ulmer AIS?GmbH, die gemeinsam mit dem?Partner CSD Transport Software?GmbH überzeugen konnte.

?Es?gab nicht viele Anbieter, die unser?Projekt in dieser Timeline hätten?umsetzen und dies auch glaubhaft?versichern können. Das hat den?Ausschlag gegeben, dass wir uns?für AIS und CSD entschieden?haben?, so Manuel Novio, Leiter?Logistic & Warehouse Services?bei der 7Days Media Services?GmbH.

Starke Partner mit klaren Kompetenzen

Die Aufteilung war klar.

