In schlechter Gesellschaft / Kommentar zum EU-Wettbewerbsrecht von Christoph Ruhkamp

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier macht mobil. Zusammen

mit seinen drei Amtskollegen aus Frankreich, Italien und Polen übt er mit einem

Brief Druck auf Vize-EU-Kommissionspräsidentin Margrethe Vestager aus. Europas

Industriepolitik soll robuster werden – wohl gegen China und die USA. Wie? Durch

erleichterte Fusionen europäischer Konzerne, damit sie besser in der Lage sind,

mit ihren Rivalen aus China und den USA zu konkurrieren. Ein Expertengremium

soll der Generaldirektion Wettbewerb künftig beibiegen, welche Zusammenschlüsse

nach Art von Siemens und Alstom oder Thyssenkrupp und Tata sie durchzuwinken

hätte.

Europa soll auch robuster werden durch Einhegung der US-Technologiekonzerne, die

angeblich ihre Marktmacht missbrauchen. Und durch erhöhte Hürden gegen die

Entführung europäischer Schlüsseltechnologien bei Unternehmenskäufen

chinesischer Investoren. Das alles solle doch bitte ein bisschen plötzlich

passieren, fordert Altmaier von Vestager.

Ganz abgesehen von der Unhöflichkeit begibt sich Altmaier mit seinen

Bestrebungen in schlechte Gesellschaft. Er gerät in gefährliche Nähe zur

“America First”-Politik von Donald Trump mit seiner Superbehörde CFIUS zur

Kontrolle ausländischer Investitionen in Amerika. Und zur chinesischen

Mofcom-Behörde, die ihre heimische Industrie schützt. Wer diese Industriepolitik

nachahmt, kann sie nicht mehr glaubwürdig kritisieren. Das ist eine schiefe

Bahn, die abwärts führt. Erste “Erfolge” lassen sich besichtigen: Die

chinesischen Investitionen in Deutschland und Europa sind 2019 abermals

zurückgegangen.

Es scheint, als seien die Protektionisten rund um den Erdball auf dem Vormarsch.

Das Wettbewerbsrecht wird allerorten zum Zwecke der Industriepolitik angepasst.

Auch in der Welt der Fusionen und Übernahmen wachsen die Mauern zwischen den

großen drei Wirtschaftsblöcken zusehends in die Höhe. M&A-Deals, die diese

Grenzen überschreiten, werden seltener.

In Deutschland geht es um strengere Vorgaben bei “kritischen Technologien”, die

laut Wirtschaftsministerium über die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands

mitentscheiden – dazu gehören unter anderem künstliche Intelligenz, Robotik,

Halbleiter und Quantentechnologie. Die lange Aufzählung lässt erahnen, dass die

Bundesregierung überall dort blockieren können will, wo es ihr passt. Zu

befürchten steht, dass auch hierzulande die nationale Sicherheit beschworen

wird, wo es um Industriepolitik geht. Oder um das Bedienen von Ressentiments.

(Börsen-Zeitung, 07.02.2020)

Pressekontakt:

Börsen-Zeitung

Redaktion

Telefon: 069–2732-0

www.boersen-zeitung.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30377/4513735

OTS: Börsen-Zeitung

Original-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell