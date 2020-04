In Strategieworkshops jetzt den Erfolg nach der Krise planen

Wie sehr werden sich durch die aktuelle Krise die Rahmenbedingungen unseres wirtschaftlichen Handels ändern? Welche Chancen und Risiken ergeben sich hieraus für uns? Was sollten oder müssen wir tun, um nach der Krise erfolgreich im Markt zu sein? Das fragen sich zurzeit viele Unternehmensführer, nachdem sie die wichtigsten Akut-Maßnahmen zur Sicherung der Existenz ihrer Unternehmen und deren Liquidität ergriffen haben.

Dabei kämpfen sie mit dem Problem, dass aktuell niemand weiß, was das Morgen bringt. Hierüber lassen sie sich nur Hypothesen formulieren. Zugleich stehen die Entscheider in den Unternehmen jedoch vor der Herausforderung, die Weichen in Richtung Erfolg zu stellen. Zudem müssen sie ihren Mitarbeitern Halt und Orientierung bieten. Dies können sie nur, wenn sie einen vorläufigen Plan haben.

Deshalb bietet der Braunschweiger Managementberater und -coach Joachim Simon zur Zeit Perspektiv-Workshops und-coachings zum Managen der Krise für Inhaber von und Top-Entscheider in Unternehmen an. In ihnen reflektiert er mit den Teilnehmern u.a.: Inwieweit ändern sich durch die Corona-Krise die Rahmenbedingungen unserer wirtschaftlichen Tätigkeit? Und: Was bedeutet dies zum Beispiel für unsere Beschaffung, unsere Produktion, unsere Finanzierung, unseren Vertrieb? Außerdem reflektiert er mit ihnen solche Themen wie: Wie stark werden sich unsere Arbeitsstrukturen dadurch verändern, dass aktuell viele Mitarbeiter Erfahrung mit dem Arbeiten im Homeoffice sammeln? Wie wird unsere Unternehmens- und Führungskultur dadurch beeinflusst, dass in der Krise und anschließenden Aufbauphase viele, oft schmerzhafte Top-down-Entscheidungen getroffen werden müssen? Welche neuen Herausforderungen im Bereich Digitalisierung kommen auf uns zu?

Hierauf aufbauend entwickelt Simon mit den Teilnehmern unterschiedliche Szenarien wie sich der Markt bzw. das Unternehmen nach der Krise gestalten können. Diese werden danach bezüglich der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens bewertet, bevor schließlich hieraus Maßnahmenpläne abgeleitet werden, was es zu tun gilt, um aus der Krise nach Möglichkeit gestärkt hervor zu gehen.

Wichtig ist Simon dabei, dass die so entwickelten Aktions- und Maßnahmenpläne keine endgültigen sind. Solche kann man in der aktuellen Situation, in der der weitere Verlauf der Krise und ihre Folgen nur bedingt abschätzbar sind, nicht entwickeln. Deshalb empfiehlt er seinen Kunden, nach dem Start-Workshop zum Beispiel zwei-wöchentlich Folge-Workshops oder -coachings durchzuführen, in denen überprüft wird: Waren die Annahmen, die unseren Szenarien und Maßnahmenplänen zugrunde lagen, richtig oder müssen wir sie modifizieren?

Ein zentrales Ziel seiner Workshops ist für Simon denn auch, dass die Teilnehmer, in einer Zeit in der täglich unendlich viele neue Infos auf sie einprasseln, “wieder den klaren Kopf gewinnen, den sie zum Führen ihrer Unternehmen bzw. Unternehmensbereiche sowie ihrer Mitarbeiter brauchen; außerdem, dass sie im Kontakt mit den verschiedenen Stakeholdern wie Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten die nötige Zuversicht ausstrahlen “Wir schaffen es, wenn…”.

Die Perspektiv-Workshops und -coachings können mit Einzelpersonen und Entscheider-Teams durchgeführt werden. Dabei entscheiden die Kunden, ob sie als Präsenzveranstaltung, via Telefon oder per Videokonferenz stattfinden. Dabei erachtet Simon speziell, wenn mehrere Personen an den Entscheidungen mitwirken einen externen Moderator als extrem wichtig, denn: “In einer so diffusen Situation wie der aktuellen schätzen die Teilnehmer – aufgrund ihrer beruflichen Biografie und Funktion – die Ist-Situation, die aus der Krise resultierenden Risiken und Chancen und somit auch die Handlungsmöglichkeiten sehr verschieden ein.” Deshalb sind Konflikte vorprogrammiert. Entsprechend groß ist zudem die Gefahr, dass sie sich in endlosen Diskussionen verlieren. Ein neutraler Moderator kann dies verhindern.

Nähere Infos über Joachim Simon und die Leistungen seines Unternehmens finden Interessierte auf der Webseite www.joachimsimon.info . Sie können ihn auch direkt kontaktieren (Tel.: 0531/356 24 86; E-Mail: info@joachimsimon.info).