In Zeiten wie diesen ist ein optimiertes Finanzmanagement erfolgsentscheidend!

consultnetwork veranstaltet 6 Webinare zum Thema Finanzmanagement. Alle Webinare sind kostenlos, finden jeweils um 14:00 Uhr statt und dauern ungefähr 30 Minuten.

Die Termine inkl. der Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier.

Beginnen wird diese Serie mit dem Webinar “Finanzmanagement in der Krise” am 07. Juli 2020.

In diesem Webinar geht es um den konzeptionellen Aufbau des Finanzmanagements. Wir zeigen Ihnen, was Sie unbedingt beachten sollten, um Ihr Unternehmen sicher und erfolgreich durch diese herausfordernde Zeit zu navigieren. Sie bekommen auch einen Überblick über die verschiedenen technischen Lösungsoptionen, welche in den nachfolgenden Webinaren vorgestellt werden.

Am 14. Juli geht es um die Realisierung der integrierte Finanzplanung mit der Software LucaNet und am 28. Juli um die integrierte Finanzplanung mit der Software CCH Tagetik. In diesen beiden Webinaren werden Sie sehen, wie Sie eine über die Bereiche Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplanung integrierte Planung erstellen können.

In den darauffolgenden Live-Webinaren geht es um die Umsetzung der kurzfristigen Finanzplanung, welche zum Ziel hat, das finanzielle Gleich?gewicht der Unternehmung in jeder Teilperiode des Planungszeitraums sicherzustellen. Eine kurzfristige Finanzplanung (auch Finanzstatus genannt) wird insbesondere immer dann notwendig, wenn liquide Mittel erschöpft sind und die integrierte Planung, welche in der Regel den Monat als kleinste Zeiteinheit abbildet, nicht mehr ausreichend ist.

04. August: Kurzfristige Finanzplanung mit CCH Tagetik

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem von uns entwickelten Implementierungsmodell FAST START SHORT TERM PLANNING sehr schnell eine kurzfristige Finanzplanung mit Tagetik realisieren können.

11. August: Kurzfristige Finanzplanung mit Cubeware

In diesem Webinar werden Sie sehen, wie Sie mit dem von uns entwickelten Application Framework für Cubeware Ihren Finanzstatus ganz einfach erstellen können.

18. August: Kurzfristige Finanzplanung mit Excel APPs

Diese Excel APP wurde von uns entwickelt, damit Sie Ihre kurzfristige Finanzplanung auf Tage-Wochen-Basis optimal umsetzen können. Die Excel APP kann als Stand-alone-Lösung oder auch als Ergänzung für die integrierte Planung in LucaNet verwendet werden.

Informieren Sie sich vorab zu diesem Thema und den Lösungsoptionen auf unserer Webseite.

Sie haben aufgrund der Krise bereits jetzt Handlungsbedarf? Dann kontaktieren Sie uns einfach! Gerne sehen wir uns gemeinsam mit Ihnen Ihre Anforderungen an und zeigen Ihnen die verschiedenen Lösungsoptionen auf.