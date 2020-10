Incentives zur Newsletter-Anmeldung

Incentives können ein effektives Mittel sein, um Ihre User davon zu überzeugen, sich für Ihren Newsletter anzumelden. Diese können teilweise sogar zusätzlich dazu beitragen, Neukunden zu gewinnen und Umsätze zu generieren ( beispielsweise kostenfreier Versand für Erstbestellungen). In diesem Beitrag stellen wir Ihnen verschiedene Incentives vor.

Was sind Incentives

Incentives sind Anreize, die viele Formen annehmen können. Dabei kann man zwischen Incentives unterscheiden, die der User für die Anmeldung zum Newsletter erhält und zwischen den Incentives, die durch den Newsletter selbst entstehen.

Incentives für die Anmeldung

Den reinen Akt der Anmeldung zum Newsletter können Sie auf verschiedene Weisen belohnen. Dazu zählen:

– Gutscheine (z. B. ein Gutschein für eine kostenlose Lieferung bei der nächsten Bestellung)

– Rabatte (z. B. ein absoluter Rabatt in Höhe von 10 Euro oder ein relativer Rabatt von 5% auf die nächste Bestellung)

– Kostenlose Produktproben (z. B. ein kostenfreier Probemonat, Probepackungen für Kosmetika, ein kostenloses Software-Addon, etc.)

So lassen sich für nahezu alle Branchen Incentives finden, die Sie Ihren Usern anbieten können. Gerade für Online-Shops sind Incentives ein besonders beliebtes und einfach zu implementierendes Mittel, das von Usern sehr gut angenommen wird. Viele User sichern sich vor ihrer ersten Bestellung noch Rabatte, die sie durch die Newsletter-Anmeldung erhalten. Hat der User Ihren Newsletter dann erst einmal abonniert, gibt Ihnen das die Chance, in Zukunft auch mit dem Inhalt und Zusatzfunktionen Ihres Newsletter (und natürlich auch mit Ihrer Leistung) zu überzeugen! Wie das aussehen könnte, erfahren Sie im folgenden Abschnitt.

Incentives durch die Anmeldung

Auch das kontinuierliche Nutzen/Lesen des Newsletters kann dem User Incentives bieten. Beispielsweise können Sie Neuerscheinungen in Ihrem Sortiment zuerst über Ihren Newsletter präsentieren und den Newsletter-Abonnenten so die Chance geben, sich die Produkte als Erstes zu sichern. Kinobetreiber beispielsweise können so über die neusten Releases informieren und die Abonnenten direkt zu der Platzreservierung leiten. Konzertveranstalter können die ersten Ticketkontingente an Newsletter-Abonnenten geben, etc. Incentives durch die Anmeldung sind also beispielweise:

-Vorab-Angebote aus Ihrem Shop

– Frühere Zustellung von News und exklusiven Informationen

– Zustellung von Restposten- oder Last-Minute-Angeboten, von denen nur noch wenige vorhanden sind

Weisen Sie an prominenter Stelle auf Ihren Newsletter hin

Damit Ihre Kunden auch von Ihrem Newsletter erfahren, sollten Sie ihn prominent auf Ihrer Website bewerben. Verstecken Sie Ihn nicht nur als als einen Unterpunkt im Footer, denn immerhin bieten Sie Ihren Usern hier einen echten Mehrwert, in den Sie auch viel Arbeit investiert haben. Testen Sie verschiedene Möglichkeiten.

Fazit

Newsletter sind ein extrem wichtiger Kanal im E-Mail-Marketing. Mit Incentives können User dazu bewegen, Ihren Newsletter zu abonnieren. Dadurch erhalten Sie eine regelmäßige und wiederkehrende Gelegenheit, ihnen Ihre Produkte und Leistungen anzubieten. Platzieren Sie den Hinweis auf Ihren Newsletter prominent auf Ihrer Website und kommunizieren Sie den Mehrwert unmissverständlich.