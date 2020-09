Indisches Tempelgold gegen Covid-19

Indien besitzt riesige Reserven an Tempelgold. Jetzt gibt es Notfallpläne, um das Gold in den schwierigen Zeiten zu verpfänden.

In den Gewölben der indischen Tempel lagern immense Mengen an Goldschmuck, geschätzte 4.000 Tonnen Gold. Anhänger der Tempel haben diese Schätze über Hunderte von Jahren abgelegt. Selbst die reichsten Tempel haben aktuell Geldprobleme und überlegen nun die Verpfändung des Goldes. Denn wegen Corona wagen sich seit Monaten nur mehr wenige in die Tempel und die Geldspenden werden rar.

Nun können die Gehälter der Mitarbeiter nur noch schwer bezahlt werden. Wie das World Gold Council bereits früher mitteilte, besitzt Indien in Hunderten der größten Tempel enorme Goldschätze in Millionenhöhe. Indien ist zwar ein großer Goldverbraucher, aber kaum ein Produzent, so muss viel importiert werden, meist aus China. Das Erschließen von Tempelgold ist nicht einfach, denn rechtliche Hindernisse und die lokale Politik spielen mit.

Und es gibt mehr als 600.000 Tempel in Indien. Eigentlich ein Wunder, dass sehr selten über Tempel-Überfälle berichtet wird. In einem der ältesten Tempel, dem Padmanabhaswamy Tempel in Südindien sollen, wie im Zuge eines Rechtsstreits bekannt wurde, Gold im Wert von 22 Milliarden US-Dollar gelagert worden sein.

An dieser Geschichte zeigt sich wieder einmal, dass Goldbesitz in Notzeiten zu Liquidität verhelfen kann. Heute helfen angesichts der Geldentwertung und der Nullzinsenpolitik Investments, auf längere Zeit gesehen, in Aktien der Goldgesellschaften.

