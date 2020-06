Individuelle Karrierewebseiten selbst gestalten und pflegen

Individuelle Karrierewebseiten durchgehend selbst gestalten und pflegen, ganz ohne Eigenprogrammierung ? das ist die Idee des neu entwickelten Webbaukastensystems ?p78 Career Site Components? von projekt0708. Die cloudbasierten Erweiterungen setzen auf der Funktionalität Career Site Builder von SAP SuccessFactors auf.

Das Content-System ist unkompliziert in der Bedienung und Pflege, erweitert aber die Gestaltungsoptionen für state-of-the-Art-Karriereseiten um zahlreiche neue Funktionen wie etwa Parallax-Animationen oder die FAQ- und Event-Verwaltung. Die verschiedenen Möglichkeiten und Features präsentiert projekt0708 in einem speziellen Showcase im p78Lab.

Die Anforderungen an moderne Karrierewebseiten sind komplex. Reine Funktionalität allein genügt nicht mehr. Eine bestmögliche Candidate Experience gehört ebenso dazu wie Individualität. Die eigene Arbeitgebermarke und die Werte, für die das Unternehmen steht, sollten sich auch auf der Karrierewebseite wiederfinden. Um das in SAP SuccessFactors Recruiting umzusetzen, brauchte es bisher aber meist zusätzliche Eigenprogrammierungen, wie André Hussock, Principal Consultant bei projekt0708, erläutert. Alternativ könnten Anwender auch auf einzelne Bausteine oder Tools von Drittanbietern zurückgreifen. Das sei jedoch oft mit Einschränkungen bei der Pflege und Verwaltung verbunden: ?Karriereseiten leben von ihrer Aktualität?, so Hussock, ?deshalb ist die Pflege und Aktualisierung der Inhalte durch die HR-Verantwortlichen eine wichtige Bedingung.?

Mit dem von projekt0708 entwickelten Baukastensystem lassen sich zahlreiche Standard- und benutzerdefinierten Module, Funktionen und Designvorlagen für die Erstellung von Karrierewebseiten und Stellenpostings nutzen. Das Toolset ist komplett an das eigene Corporate Design anpassbar und erlaubt eine individuelle Gestaltung. Der Übergang zwischen Unternehmens- und Karriereseite ist damit ebenso fließend umsetzbar wie zwischen Contentseiten und Stellenprofilen. So können spannende Inhalte und ein interaktives Benutzererlebnis für potenzielle Bewerber geschaffen werden.

?Mit unseren Career Site Components wollen wir HR-Abteilungen ein Instrument an die Hand geben, um unverwechselbare Karriereseiten zu gestalten und neue Ideen oder Formate einfach selbst umzusetzen?, erklärt André Hussock.

Das neue Toolset ist bereits in mehreren Kundenprojekten zum Einsatz gekommen, darunter auch bei der Neugestaltung der Karriereseite einer großen Drogeriemarktkette. Die Career Site Components Suite wird vom Anbieter projekt0708 auf der Cloudplattform gehostet und interessierten Unternehmen über Lizenzmodelle, gestaffelt nach Unternehmensgröße, zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zu den integrierten Funktionen und Modulen können auch weitere Tools wie die ?Smart Search?, ein spezieller Chatbot namens ?Conny? sowie Cookie Banner Templates für rechtskonforme Karriereseiten hinzugebucht werden. Einen Überblick dazu gibt es auf der Website des Unternehmens: Career Site Components

projekt0708 gibt Interessenten zudem einen Einblick in das Content-System und dessen exklusiven Erweiterungen in dem anstehenden Live-Webinar Moderne Karriereseiten für SAP SuccessFactors am 16. Juli 2020.

Die projekt0708 GmbH (www.projekt0708.com) ist ein innovatives, auf SAP ERP Human Capital Management (HCM) spezialisiertes IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Garching bei München.

Ursprünglich als Arbeitstitel für das “Projekt Selbständigkeit” der Firmengründer gedacht, diente projekt0708 später der Namensgebung des Unternehmens. Seit Juli 2008 unterstützen unsere Experten Unternehmen jeder Größenordnung und jeder Branche. Unser Leistungsportfolio umfasst hierbei neben HR Konzept- und Prozessberatung insbesondere SAP HCM Beratungsleistungen. Des Weiteren besitzen wir ein tiefes technologisches Wissen. Unsere Expertise umfasst alle erforderlichen Technologien, Methoden und Programmiersprachen für eine maßgeschneiderte Implementierung sowie kundenspezifische Zusatzentwicklungen. Die Kernkompetenz von projekt0708 liegt im Bereich Talent Management und effiziente HR Prozesse.