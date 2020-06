Indonesien zwischen Corona und Wirtschaftswachstum

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg richtet mit Unterstützung des Generalkonsulats der Republik Indonesien ein kostenfreies Webinar ?Indonesien zwischen Corona und Wirtschaftswachstum? aus. Dabei werden die aktuellen Auswirkungen der Pandemie auf das Land aufgezeigt; der Fokus zugleich aber auf die Entwicklung und künftige Geschäftschancen gelegt. Das Webinar findet am Donnerstag, 18. Juni, 10 bis 11.30 Uhr, statt.

?Indonesiens Ökonomie wächst seit 20 Jahren mit durchschnittlich mehr als fünf Prozent. Dieses Wachstum wurde (vor der Coronakrise) für die kommenden Jahre ebenfalls erwartet. Sowohl die zunehmende Mittelschicht des fast 270 Millionen Einwohner umfassenden Inselstaats als auch diverse strategische Regierungsprogramme sollen die technische Entwicklung und den Wohlstand des G-20-Lands weiter antreiben?, sagt Armin Heider, Bereichsleiter der Abteilung International der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Im Webinar erläutert der Generalkonsul des indonesischen Konsulats in Frankfurt, T. P. Soetikno, zentrale Elemente der indonesischen Wirtschaftspolitik und ihre Ausrichtung auf die Stärkung der ?Industrie 4.0? als auch auf die gesteigerte Nachhaltigkeit künftiger Projekte. Ute Brockmann (Expertin der Deutsch-Indonesischen Industrie- und Handelskammer) und Frank Malerius (Germany Trade & Invest) gehen in ihren Impulsvorträgen auf die aktuelle Situation und Zukunftschancen ein. Sie stehen für weitergehende Fragen der Teilnehmer zu Geschäften in Indonesien zur Verfügung.

Weitere Informationen und Anmeldung zu dem kostenfreien Webinar unter www.bonn.ihk.de, Webcode @6492346.