Indusface AppTrana führt eine vollständig verwaltete DDOS-Schutzlösung für verhaltensbasierte Anwendungen ein

Entschärfen Sie anspruchsvolle DDOS-Angriffe auf Anwendungsebene (Layer7) innerhalb von Minuten

Indusface, ein führendes SaaS-Unternehmen für Anwendungssicherheit, das kontinuierlich Sicherheitsrisiken erkennt, Echtzeit-Schutz bietet und die Leistung von Anwendungen verbessert, gab heute bekannt, dass es sein Produkt AppTrana um ein Angebot für verhaltensbasierten DDOS-Schutz von Anwendungen erweitert. DDOS-Angriffe auf Anwendungen sind ausgeklügelt und schwer zu entschärfen. Einfache Regeln zur Ratenbegrenzung sind unzureichend, so dass ausgeklügelte Angriffe unbemerkt bleiben können. Mit AppTranas Behavioural Application DDOS Protection, die auf einer hochperformanten Big-Data-Pipeline aufbaut und von ML-Konzepten unterstützt wird, können anspruchsvolle Angriffe wie HTTP-Flood, volumetrisches DDOS und komplexe Angriffsszenarien in Sekundenschnelle abgewehrt werden.

Die Behavioural Application DDOS Protection-Lösung von AppTrana nutzt ihre Fähigkeit, große Mengen von Anfragen in Sekundenschnelle zu verarbeiten, und bietet Richtlinien, die auf der Grundlage des Verhaltens der Anwendungsanfragen automatisch konfiguriert werden, anstatt fest kodierter Grenzwerte.

Mit AppTrana

– Behaviour DDOS kann so konfiguriert werden, dass es ausgelöst wird, wenn sich das Verhalten der Anfragen an die Anwendung ändert, was bedeutet, dass jede normale Abweichung bei den Anfragen berücksichtigt wird und Warnungen nur dann ausgelöst werden, wenn es eine Anomalie gibt.

– Standardmäßig sind drei Richtlinien konfiguriert, die den Verkehr auf Host-, IP- und Sitzungsebene überwachen

– Beim Onboarding einer Anwendung werden diese Richtlinien mit einem generischen Wert konfiguriert, der für die meisten Anwendungen geeignet ist

– Innerhalb weniger Tage nach der Inbetriebnahme der Anwendung werden auf der Grundlage des beobachteten Verhaltens geeignete Werte abgeleitet, die optimalen Schutz bieten

– Da es sich um eine vollständig verwaltete Lösung handelt, werden alle Anwendungen ständig überwacht, und im Falle von DDOS-Angriffen werden Sicherheitsexperten benachrichtigt, die automatisch eingreifen und bei Bedarf erweiterte Konfigurationen vornehmen.

– Kunden können je nach ihren Anforderungen zusätzliche Richtlinien konfigurieren. Die Richtlinien können so konfiguriert werden, dass sie bei Auslösung verschiedene Maßnahmen ergreifen, einschließlich der vollständigen Blockierung der Anfragen.

Durch diesen mehrstufigen Ansatz werden selbst die raffiniertesten Angriffe durch AppTrana geschützt, ohne dass dies Auswirkungen auf das Geschäft hat.

„AppTrana ist dafür bekannt, dass es die Sicherheit von Anwendungen für Kunden einfach macht. Darauf aufbauend sind wir stolz darauf, eine Behavioural-DDOS-Protection-Lösung vorzustellen, die innerhalb von Minuten vor anspruchsvollen DDOS-Angriffen schützen kann, wobei die erste Schadensbegrenzung in weniger als einer Minute erfolgt. Jede DDOS-Schutzlösung benötigt eine hochgradig skalierbare Infrastruktur, und im Gegensatz zu anderen Anbietern, die verschiedene DDOS-Scrubbing-Zentren haben, sind alle Server von AppTrana so ausgestattet, dass sie DDOS-Angriffe bewältigen können“, sagte Ashish Tandon, CEO von Indusface

AppTranas Behavioural DDOS Protection ist für alle Kunden verfügbar, die sich für den Advance, Advance Plus oder Premium Plan angemeldet haben.

