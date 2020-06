Industrie 4.0 konkret: Digitale Dashboards und Shopfloor-Boards für Fabriken und Produktionsstätten

Der Software-Hersteller mirabyte erobert mit seiner weltweit in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzten Digital Signage- und Kiosk-Software-Lösung ?FrontFace? auch immer mehr die Bereiche der industriellen Produktion. ? Während FrontFace z.B. im Einzelhandel typischerweise für die Steuerung von Werbung auf öffentlichen Bildschirmen genutzt wird, lässt sich die Software auch im industriellen Bereich vielseitig einsetzen: Bildschirme direkt in der Fabrik und an Produktionslinien können als sog. Dashboards oder Shopfloor-Boards wertvolle Informationen über die laufende Produktion in Echtzeit anzeigen. Dabei können Daten aus unterschiedlichsten Quellen und Systemen aggregiert und in einer ansprechenden Form visualisiert werden. Neben Produktionsdaten wie z.B. hergestellte Stückzahlen lassen sich auch für das Qualitätsmanagement relevante Informationen und Kennzahlen darstellen. So sind auch Mitarbeiter direkt in der Produktion bestens informiert, besonders, wenn diese über keine eigenen PC-Arbeitsplätze verfügen.

Der Vorteil der FrontFace-Software, die lokal installiert wird und damit vollständig unabhängig betrieben werden kann, liegt aber vor allem in der flexiblen Erweiterbarkeit: Mit dem Dashboard-Plugin und dem Unfallstatistik-Plugin stehen bereits zwei vertikale Funktionen für Industriebetriebe unmittelbar bereit. Aber auch für spezielle Anwendungsfälle oder komplexe Integrationsszenarien bietet FrontFace mit seiner Plugin-Schnittstelle jederzeit die Möglichkeit, auch sehr spezielle Anforderungen erfüllen zu können, ohne dass dabei das Rad jedes Mal gleich neu erfunden werden muss.

FrontFace bietet über die reinen Digital Signage-Funktionen hinaus auch die Möglichkeit, sogar interaktive Systeme zu realisieren. So können nicht nur aktuelle Informationen angezeigt werden, sondern Mitarbeiter auch interaktiv auf Inhalte und Medien zugreifen, etwa Dokumentationen und Handbücher zu Maschinen oder Prozessen. Somit kann mit FrontFace, ergänzend zu einer umfassenden Industrie 4.0 Strategie, ein komplettes, interaktives Informationssystem zur ganzheitlichen Unterstützung von Produktions- und Fertigungsprozessen umgesetzt werden!

Die FrontFace-Software wird auf der Website des Herstellers mirabyte (https://www.mirabyte.com/) als kostenlose, voll-funktionsfähige Testversion zum Download angeboten. Eine Lizenz kostet 499,95 EUR und berechtigt zur dauerhaften Nutzung auf einem Player/Kiosk-PC.

Die Firma mirabyte ? wurde 2005 gegründet und ist ein in Hamm (Deutschland) ansässiges, unabhängiges, unternehmergeführtes Software-Entwicklungs-Unternehmen (ISV) mit innovativen Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Digital Signage und interaktive Kiosk-Systeme. Die Lösungen und Produkte von mirabyte werden weltweit von Kunden aus unterschiedlichsten Branchen erfolgreich eingesetzt.