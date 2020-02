Industrie in der Transformation: Wie Sie Ihre Marke fit für die digitale Welt machen

Die steigende Veränderungsgeschwindigkeit stellt insbesondere B2B- und Industriemarken vor große Herausforderungen. Deshalb lädt wirDesign gemeinsam mit dem Bundesverband Industriekommunikation (bvik) herzlich zum Workshop am 12. März nach Braunschweig ein »Industrie in der Transformation: Wie Sie Ihre Marke fit für die digitale Welt machen«. In inspirierenden Keynotes und interaktiven Sessions erfahren die Teilnehmer, warum Markenführung Zukunftsvorsorge ist und warum gerade in komplexen Zeiten viele Dinge einfacher und kommunikativer werden müssen.

Gerade B2B- und Industriemarken stehen vor der Herausforderung, komplexe Inhalte schnell, eingängig und dennoch markenkonform zu vermitteln. In der digitalen Welt werden viele ehemals grundlegende Regeln im Corporate Design außer Kraft gesetzt und der Anspruch an die Gestaltung und Pflege einer funktionalen Visualität steigt stetig.

Im Rahmen des bvik-Workshops stellen wir uns gemeinsam mit den Teilnehmenden folgende Frage: Wenn die digitale Transformation die Frage ist, ist die Marke dann die Antwort? Sicher ist: Wenn sich das gesamte Umfeld verändert, muss sich auch die Marke ändern. Aber wie steuere ich meine Marke, damit sie Strahlkraft entwickelt und zum Unternehmenserfolg beiträgt?

Weitere Informationen und Anmeldung: https://bvik.org/veranstaltung/marke-und-transformation-im-b2b/

