Industrie Tablets in der Produktionssteuerung im Siemenswerk in Weiz | Acturion Datasys analysiert

.

Acturion Industrie Tablets im Siemenswerk – Siemens Energy Austria GmbH Transformers in Weiz

In den schier unbegrenzten Möglichkeiten der Industrie 4.0 liefern intelligente Steuerungsmodelle den Schlüssel zum Erfolg. So können dank smarter Softwareanwendungen ganze Fertigungsprozesse mit sog. Rugged-Tablets, also speziell auf die Anforderungen hochtechnologisierter Industriebranchen abgestimmten Endgeräten, überwacht, kontrolliert und konfiguriert werden. Die Steuerung einer ganzen Fertigungsstraße aus einer Hand ist längst keine Utopie mehr.

Industrie 4.0: Internet of Things und Big Data

Möglich wird diese Entwicklung durch die zwei prägenden Innovationen der Industrie 4.0, dem Internet of Things und Big Data. Während in früheren Industrieproduktionen Maschinen ausschließlich durch Menschen konfiguriert wurden, sind die hochtechnologischen Anlagen der Industrie 4.0 durch intelligente IT-Prozesse in der Lage, auch große Datenmengen selbstständig zu kommunizieren und auszuwerten. Das bietet nahezu unbeschränkte Möglichkeiten.

Maschinen haben gelernt zu kommunizieren

Die technologischen Entwicklungen der Industrie 4.0 ermöglichen nicht nur eine bessere Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, Maschinen können auch selbstständig miteinander kommunizieren. Deutlich wird dies am Beispiel einer modernen Fertigungsstraße. Änderte sich der Produktionsbedarf in der Fertigung, mussten die Konfigurationen vieler Maschinen der Fertigungsstraße früher manuell angepasst und die Fertigungsprozesse aufwendig neu konfiguriert werden. Maschinen der Industrie 4.0 sind dagegen in der Lage, auf einen veränderten Bedarf eigenständig zu reagieren und den Produktionsprozess automatisiert so anzupassen, dass die Fertigung gemäß den Anforderungen des neuen Bedarfs geschieht. Dabei können die intelligenten Fertigungsanlagen der Industrie 4.0 nicht nur den Fertigungsprozess autonom umstellen, sie können auch den veränderten Materialbedarf erkennen und eigenständig entsprechende Bestellungen generieren. Die Fertigung passt sich so nahezu voll automatisiert den neuen Fertigungsbedingungen an.

Vom Schaltraum zur mobilen Leitzentrale

Eine derart smarte Produktion bringt neue Chancen für die Produktionssteuerung mit sich. Mussten Daten früher in aufwendigen Rechenzentren erhoben, verwaltet und analysiert werden, übernehmen intelligente Softwares und Algorithmen heute die Analyse der Daten.

Kontrollräume mit großen Schaltzentralen gehören der Vergangenheit an. Wo früher ein ganzer Raum für die Steuerung einer Fertigungsstraße benötigt wurde, fungieren heute Rugged-Tablets, die spezielle auf die Bedürfnisse der Industrie 4.0 zugeschnitten sind, als mobile Leitzentrale für die Mensch-Maschine-Kommunikation. Die Überwachung der Produktionsprozesse kann so mobil von überall aus im Unternehmen erfolgen, ggf. auch komplett remote von extern.

Rugged-Tablets als Erfolgsfaktor der Industrie 4.0

So innovativ und komfortabel die Steuerung von Industrieanlagen per Tablet auch ist, so sehr zeigt sich auch die Notwendigkeit einer sicheren Datenübertragung und verlässlicher Hardwarelösungen. Steuerungsgeräte brauchen deshalb eine hohe Zuverlässigkeit, die auch den Extrembedingungen eines Industriestandorts gewachsen ist.

Eine große Auswahl an rugged Industrie Tablets bietet die Firma Acturion. Unterstützung bei der richtigen Hardware-Auswahl und der individuellen Zusammenstellung der Konfiguration erhalten Sie hier souverän. Ein großes Plus der Firma Acturion ist der Pre-Sales Consulting-Bereich sowie der After-Sales Service.

25 Jahre Mobil IT-Erfahrung. Acturion Datasys GmbH ist spezialisiert auf den Bau und Vertrieb von Rugged-IT. Als B2B-Partner produziert das Systemhaus spezialisierte Hardware für die individuellen Bedürfnisse verschiedenster Industriebranchen. Die Hardware zeichnet sich dabei durch eine speziell auf die Anforderungen von Businesskunden zugeschnittene Ausstattung aus. Als Service-Company übernimmt das Unternehmen um Geschäftsführer Oliver Husmann zudem die langfristige Betreuung aller Hardware-Projekte.