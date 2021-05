Industriemetalle werden von der Überwindung der Corona-Pandemie profitieren

Die Rohstoffe haben sich verteuert, da allgemein hin eine weltweite starke Nachfrage erwartet wird. Dies, weil die Pandemie allmählich unter Kontrolle gebracht wird und mit der Wirtschaftserholung wieder vermehrt Rohstoffe gebraucht werden. Dabei ist besonders der Industriebereich im Blickpunkt, der für Rohstoff-Nachfrage sorgen wird. Einschränkungen werden noch dieses Jahr wegfallen und Nachholeffekte werden sich einstellen.

Zu den Rohstoffen, die vom Aufschwung profitieren, sollte auch Zink gehören. Mit Zink werden andere Metalle vor Korrosion geschützt. Verzinkter Stahl verbraucht rund 60 Prozent des Zinkangebots. Daher wird Zink vor allem in der Automobil- und Baubranche eingesetzt. Infrastrukturprojekte, die gerade in verschiedenen Volkswirtschaften wie etwa in China angeschoben werden, brauchen ebenfalls viel Zink. Die Experten der Großbank UBS erwarten für 2021 ein gedämpftes Wachstum des raffinierten Zinkangebots bei einer gleichzeitig robusten Nachfrage. Ein Überangebot ist nicht in Sicht. Auch gibt es außerhalb Chinas nicht genug neue Minenprojekte.

Und für die nächsten drei bis fünf Jahre wird ein Mangel an Schmelzkapazität die Zinkversorgung einschränken. Sogar Defizite wären in den nächsten Jahren möglich. Denn der Konzentrationsbestand ist niedrig und es mangelt an neuen Schmelzkapazitäten. Damit sollten Gesellschaften mit Zink in ihren Projekten wie Griffin Mining oder Osisko Metals gute Zukunftsaussichten besitzen.

Griffin Mining – https://www.youtube.com/watch?v=hhJhEXrVYrg – ist Chinas größter Zinkproduzent. Aus seiner Caijianying-Mine kommen Zink, Gold, Silber und Blei. Die Produktion konnte im ersten Quartal 2021 gesteigert werden.

Osisko Metals – https://www.youtube.com/watch?v=vzBAY7IIx6c – besitzt äußerst hochwertige Zinkprojekte in den Northern Territories und in New Brunswick.

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.