IndustryMasters und Warwick Business School erhalten Gold Award 2020

Der Gold Award 2020 von Learning Technologies wurde der Warwick Business School (WBS) und IndustryMasters für das beste Online-Fernlernprogramm verliehen. Bewertet wurde das zweiwöchige Lernprogramm Business in Practice der WBS. Im Mittelpunkt der Lernerfahrung stand eine realitätsnahe, cloudbasierte Unternehmenssimulation von IndustryMasters, in der die Studenten verschiedene Vorstandspositionen in kleinen Teams übernahmen.

Managementpraxis wurde mit Teamplay kombiniert

Das Business in Practice (BiP)-Programm bietet MBA-Studenten die Möglichkeit, in einem zweiwöchigen Programm die gelernte Theorie in einer realistischen Umgebung anzuwenden. Auf die Weise werden Fähigkeiten entwickelt, die in der beruflichen Praxis direkt anwendbar sind. Die intuitive Lernumgebung des Online-Unternehmensplanspiels wurde von IndustryMasters entwickelt. Sie bietet die Möglichkeit, Ursache-Wirkungszusammenhänge von Entscheidungen zu erkennen, Teamorganisation und -kommunikation zu verbessern sowie neues Wissen aufzunehmen und direkt anzuwenden. ?Intensiv, aber lohnend?, beschreibt ein Master-Student die Veranstaltungsserie.

In den vorangegangenen Jahren war das Programm als Blended-Learning aufgesetzt, bei dem Studenten aus der ganzen Welt an traditionellen Präsenzveranstaltungen teilnahmen. COVID-19 erzwang dann den Übergang zu einem komplett virtuellen Vorlesungskonzept mit derselben Studentenbasis von weltweit 540 Teilnehmern. Diese mussten nun, verstreut über den gesamten Globus, von zu Hause aus teilnehmen. BiP wurde so zu einer vollständig digitalen Lösung, die neben der Vermittlung der Managementfähigkeiten darauf abzielte, die Studenten auf virtuelle Teamarbeit über mehrere Standorte und Zeitzonen hinweg vorzubereiten und mit neuesten Technologien und Werkzeugen vertraut zu machen.

Online-Programme waren schon immer die Vision

IndustryMasters ist ein weltweit führender Anbieter von Unternehmensplanspielen. Ihre preisgekrönten Lösungen sind integraler Bestandteil der Lern- und Entwicklungserfahrungen vieler Fortune-100-Unternehmen und führenden Business Schools auf der ganzen Welt.

?Die Partnerschaft mit der Warwick Business School ermöglichte es uns, eine Unternehmenssimulation zu erstellen, die einerseits die Managementfähigkeiten der MBA-Studenten testet, andererseits unternehmerisches Handeln auf unterhaltsame und ansprechende Weise und im direkten Wettbewerb zulässt?, erklärt Bryan Rimmer, CEO von IndustryMasters. Und Günther Kober, Managing Director weist darauf hin: ?Wir bieten bereits seit vielen Jahren komplette Online-Programme an und entwickeln zu diesem Zweck seit mehr als einem Jahrzehnt unsere Simulationsplattform gezielt weiter. Wir waren voll und ganz darauf vorbereitet, die durch die weltweite Pandemie gestellten Anforderungen zu erfüllen?.

Learning Technologies verleiht diesen Award als Europas führender Veranstalter zum Thema Lernen am Arbeitsplatz. Die Sieger wurden aus knapp 500 Einsendungen aus aller Welt von einer 61 köpfigen Experten*innen-Jury ausgewählt.