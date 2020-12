induux verschafft dem Mittelstand kostengünstige Online-Sichtbarkeit

Wer online nicht sichtbar ist, spürt das unmittelbar im Vertrieb und im Markenauftritt. Messen zur Lead-Generierung fallen seit Monaten aus, Kunden suchen direkt bei Google & Co. nach Produkten und Dienstleistungen. 90 Prozent des Traffics über Google kommt von der ersten Google-Seite, und weniger als 10 Prozent klicken auf Google Ads, die kostenpflichtige Werbung. Umso entscheidender ist eine Präsenz im organischen Ranking in den Suchmaschinen und in Social Media.

Unternehmen haben jedoch meist nicht das Wissen und die Ressourcen, um sich in den Online-Kanälen ganz nach vorne zu bringen. Die B2B-Plattform induux kann hier für effektive digitale Sichtbarkeit sorgen. Dazu präsentiert sie ihre Kunden in einem digitalen Showroom: Mithilfe eines Verzeichnisses inklusive Suchmaschinenoptimierung (SEO) erhöht dies die Online-Reichweite und unterstützt direkt den Vertrieb. Schon mit geringem Budget wird so eine messbare Erhöhung der Sichtbarkeit generiert. induux übernimmt dabei die Analyse und anschließende Optimierung für alle vertriebsrelevanten Suchbegriffe. Definierte Keywords und die Website werden dazu genau analysiert.

Die bei induux gelisteten Unternehmen sind zudem automatisch in Social Media präsent und können die tatsächliche Effektivität und Wirksamkeit der Maßnahmen laufend überprüfen. Verfügbar ist induux unter www.induux.de für Deutschland, unter www.induux.at für Österreich und www.induux.ch für die Schweiz.