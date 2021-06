Infinigate startet „Managed SOCplus“ Konzept

Mit SOCplus erhalten Partner eine SaaS-basierte, co-managed SOC Lösung mit enthaltenem Betriebs- und Incident Response Support durch ein erfahrenes Expertenteam. Beides kommt vom israelischen Spezialanbieter Cyberhat mit dessen Lösung Cyrebro. Das Konzept wurde von Infinigate konsequent auf Channelfähigkeit ausgelegt. Der MSP ist der Betreiber beim Endkunden, wird aber mit hochspezialisierten Cybersecurity-Diensten sowie einer vollintegrierten SOC-Plattform unterstützt. Fähigkeiten wie Schadcode-Analyse, aktives Threathunting oder forensische Analysen können nur mit enormen Aufwänden aufgebaut werden. Deren Erbringung ist aber im Zusammenhang mit MSP Services unerlässlich. Das SOCplus Konzept hält außerdem Angebote für Trainings- und Professional-Service zum Onboarding des Endkunden inkl. Response-Readiness vor. Sind Incident-Response-Tätigkeiten für den MSP neu oder entwickelt er sich erst in diese Richtung, kann neben der bereits enthaltenen Incident Response-Unterstützung optional eine Erweiterung zur Übergabe von Incident Response Cases an den deutschen IR Spezialisten GData ADAN aus Bochum erfolgen, welcher unter anderem auch BSI zertifiziert ist. Abgerundet wird das Angebot durch Unterstützung im Post-Breach-Bereich, wenn es darum geht, nach einem Vorfall die Infrastruktur zu verbessern oder organisatorische Maßnahmen zu überarbeiten. Kommerziell sind für MSP`s alle vertraglichen Vereinbarungen von Infinigate aufeinander abgestimmt und werden als Vorlagen und Handlungsempfehlungen bereitgestellt.

Andreas Bechtold, Chief Revenue Officer der Infinigate Group, erklärt zu dem neuen Advanced Security Service: ?Wir wollen Partner mit diesem Konzept in die Lage versetzen, mit hochqualifizierten SOC & IR Dienstleistungen ihre bestehenden Managed-Security-Services zu erweitern. SOCplus ist nahezu unabhängig von der bestehenden Kundeninfrastruktur des Kunden einsetzbar. Dieser Investitionsschutz der Kunden stand in der Planung mit an oberster Stelle.?

Ab dem dritten Quartal wird Infinigate SOCplus auch in Österreich und der Schweiz anbieten.

Weiterführende Informationen: https://infinigate.de/socplus

