Inflation soll bis Ende des Jahres auf über drei Prozent steigen

Aber, so Weidmann, der Anstieg soll nur vorübergehend sein. Für die EZB ist die Inflationshöhe in der Eurozone maßgeblich. Wie kommt es nun zu dieser angekündigten Inflationshöhe. Zum einen werde sich die Umkehrung der Mehrwertsteuerermäßigung auswirken, was ein einmaliger Faktor ist. Zum anderen werden fundamentale Faktoren wirken.

Etwa das Auftrags-Lager-Verhältnis im verarbeitenden Gewerbe. Hier sind die Bestellungen höher als die Lagerbestände und dies führt zu einer höheren Wareninflation. Die Experten der UniCredit haben sich das Szenario genau angesehen und sie prognostizieren für Ende 2021 eine Gesamtinflation im zweiten Halbjahr von gut zwei Prozent. Basiseffekte scheinen die Experten der UniCredit herauszurechnen. Tatsächlich wirken Ölpreiserhöhungen und die Normalisierung des Mehrwertsteuersatzes nur temporär.

Was Bankanalysten jedoch kaum beachten, ist ein plötzlich rasanter werdender Glaubensverlust der Bürger an die Papiergeldwährung. Historisch ist belegt, dass dies sehr schnell gehen kann und von Notenbanken kaum aufzuhalten ist. Für Bürger ist es daher wichtig sich rechtzeitig, bevor sich so eine Welle auftürmt, sich abzusichern. Ebenfalls historisch belegt ist Gold als werterhaltender sicherer Hafen.

Da kommen Aktienwerte wie Maple Gold Mines oder Victoria Gold gerade recht. Maple Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=zhNR6OCWm3c&list=PLBpDlKjdv3yqI5kl6ha0YCm6IXa1LP5tb – arbeitet auf seinem Douay-Goldprojekt mit Agnico Eagle Mines zusammen. Ermutigende Bohrergebnisse liegen vor.

Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=VnKfKu9ho9A – produziert bereits. Im vierten Quartal 2020 konnten rund 42.000 Unzen Gold aus der Eagle Goldmine im Yukon geholt werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/) und Victoria Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/