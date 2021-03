Info-Kampagne der DMSFACTORY zu ECM und Digital Workplace

Ein Digital Workplace ist mehr als mobiles Arbeiten oder die Nutzung von Kollaboration-Tools wie Microsoft Teams. Er braucht ein zentrales ECM-System im Hintergrund, um ganzheitlich zu funktionieren. In einem Online-Seminar am 18. März 2021 um 11:00 Uhr erklärt die DMSFACTORY, wie man einen Digital Workplace richtig aufsetzt und erst durch das papierlose Büro zu einem wirklich effizienten Zusammenarbeiten im Unternehmen kommt. Anmeldung: https://bit.ly/3bvBliK

Im Online-Seminar legen die ECM-Expertinnen und -Experten der DMSFACTORY die Gründe für die Anschaffung eines ECM-System praxisnah dar. Sie definieren den Begriff ?Digital Workplace?, beleuchten Pro und Contra seiner Arbeitsweise und geben Tipps an die Hand, wie Unternehmen die neue Art des Arbeitens auch in ihren Teams gewinnbringend umsetzen können. Quintessenz: Man sollte auf einen ganzheitlichen Digital Workplace statt verschiedener Einzellösungen setzen. Und eine wichtige Voraussetzung für sein Gelingen ist die erfolgreiche Umsetzung des papierlosen Büros.

Die Vorteile von ECM wurden bereits in zahlreichen Studien belegt. Als ECM-Architekt hat DMSFACTORY die relevanten Zahlen und Fakten von Analysten, Branchenverbänden und Medien, die sich Informationsmanagement, Big Data und mobilem Arbeiten beschäftigen, in einem Whitepaper kompakt zusammengefasst. Wer es liest, weiß, wie man von ECM profitieren und mehr Struktur in die tägliche Arbeit mit Daten und Dokumenten bringen kann. Download: https://bit.ly/3l2UuM3

Die DMSFACTORY GmbH ist ein IT-Lösungsdienstleister mit den Schwerpunkten Dokumentenerfassung, Dokumentenmanagement (DMS), Enterprise-Content-Management (ECM), Archivierung, Business Process Management (BPM) und Robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA). Ihr Portfolio ist branchenneutral und richtet sich an nationale und internationale Unternehmen. Die DMSFACTORY ist Partner von ABBYY, Hyland, Kendox, Kofax, M-Files, und NICE und u.a. für ABBYY FlexiCapture, Saperion ECM, Kofax Capture, M-Files Online und NICE RPA zertifiziert. Sie entwickelt eigene Software, passt Lösungen an projektspezifische Anforderungen an und erstellt kundenindividuelle Komponenten. Bei der Realisierung des papierlosen Büros und in ihrem gesamten Arbeitsspektrum setzt sie auf eine transparente Arbeitsweise. Von der Beratung und Planung über die Systemintegration, die Schulung der Anwender|innen und Administrator|innen bis hin zu Wartung und Support erhalten Unternehmen bei der DMSFACTORY alles aus einer Hand.