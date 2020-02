Infografiken zur Messewirtschaft jetzt zum Download

Über 60 Grafiken zur Messewirtschaft in Deutschland und weltweit hat der AUMA ? Verband der deutschen Messewirtschaft jetzt online veröffentlicht. In dem neuen Downloadbereich auf der AUMA-Website steht das Infomaterial für die Nutzung in Medien, Publikationen und Vorträgen kostenfrei zur Verfügung.

Der Downloadbereich bietet aktuelle Kennzahlen zur Entwicklung der Messen in Deutschland, Kennzahlen im 5-Jahresvergleich und die Anteile internationaler Teilnehmer an Messen in Deutschland, zu den Auslandsmessen der deutschen Veranstalter und der Entwicklung des Auslandsmesseprogramms zur Unterstützung deutscher Aussteller. Außerdem werden Grafiken aus bekannten AUMA-Studien angeboten, insbesondere ?AUMA MesseTrend? und ?Gesamtwirtschaftliche Bedeutung von Messen?. Hinzu kommen jährliche Umfrage-Ergebnisse zu den Messekapazitäten und den Umsätzen der Messegesellschaften.

Alle Grafiken stehen in Deutsch und Englisch im Web- und Druckformat zur Verfügung. Sie können einzeln oder im Paket heruntergeladen werden. Der Downloadbereich für Infografiken ist unter folgendem Link zu erreichen: www.auma.de/infografiken.