InfoGuard expandiert in den deutschen Markt und vertreibt dort Taniums Endpoint Management&Security-Plattform

InfoGuard AG, der Schweizer Experte für Cyber Defence, Incident Response & Recovery und umfassende Cyber Security, gab heute seine Pläne bekannt, gemeinsam mit Tanium, dem Anbieter von Endpoint Management und Security Lösungen, in den deutschen und österreichischen Markt zu expandieren. Der Managed Security Service Provider mit eigenem ISO 27001-zertifizierten und ISAE 3000 Typ 2 überprüften Cyber Defence Center in der Schweiz verfolgt damit seine Wachstumsstrategie konsequent weiter und bietet seine SOC-as-a-Service Leistungen nun auch in Deutschland und Österreich an.

InfoGuard konnte bereits ein deutsches Finanzinstitut als ersten SOC-Kunden gewinnen und hat schon mehrere deutsche Unternehmen bei Sicherheitsvorfällen mit ihrem Incident Response Team (CSIRT) und forensischen Analysen unterstützt. Mit der Expansion reagiert InfoGuard auf eine zunehmende Anzahl von Kundenanfragen aus Deutschland und Österreich und deckt somit den gesamten DACH-Raum ab. Wie schon in der Schweiz haben im Zuge der Ausweitung nun auch Kunden aus Deutschland und Österreich die Möglichkeit, auf die umfassenden SOC- und CSIRT-Services von InfoGuard sowie die Endpoint Management & Security-Plattform von Tanium zuzugreifen.

Die Partnerschaft von Tanium und InfoGuard besteht seit Dezember 2015, gleichzeitig war InfoGuard Taniums erster MSSP-Partner in Europa. InfoGuards Endpoint Detection Response Service (EDR-as-a-Service), der seit 2018 angeboten wird und auf Taniums Endpoint Management-Lösung basiert, ermöglicht es Kunden, ihre Technologiesysteme in grossem Stil von einer zentralen Stelle aus zu sichern und zu verwalten. Als führender Sicherheitsspezialist setzt InfoGuard auf Taniums Lösungen, da diese Echtzeitvisibilität in Netzwerkumgebungen ermöglicht, die Incident Response beschleunigt und somit die Sicherheit von Unternehmen entscheidend vorantreibt.

Stefan Thomann, Chief Sales Officer, dazu: ?Wir sind glücklich, als einer der wenigen Partner in Europa die führenden Lösungen für Endpoint Detection & Incident Response von Tanium als Managed Security Service nun auch in der ganzen DACH-Region anbieten zu können. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in der langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft mit Tanium.? Nach dem Markteintritt wird sich InfoGuard auf ihre Kernkompetenzen in Finance und Industry konzentrieren, da man hier bereits langjährige Erfahrungen in der Schweiz sammeln konnte.

?Tanium ist der ideale Partner für unseren Cyber Defence Service, um unseren bestehenden und neuen Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der effizienten Erkennung von Sicherheitsvorfällen und bei der effektiven Bearbeitung (Incident Response) aus unserem Cyber Defence Center in der Schweiz zu helfen?, ergänzt Ernesto Hartmann, Chief Cyber Defence Officer bei InfoGuard.

?Wir sehen bei unseren Kunden wie schwierig es geworden ist, Herausforderungen bei Cyber-Sicherheit und Compliance zu begegnen. Hauptgründe dafür sind die gestiegene Komplexität, mit der IT-Teams konfrontiert sind, da ein Grossteil der Mitarbeiter auf Remote-Arbeit umsteigt sowie immer ausgefeiltere Cyberangriffe?, erklärt Christoph Volkmer, VP DACH bei Tanium. ?Hinzukommt: Fachleute zu schulen oder am Markt zu finden ist auch eine Herausforderung geworden. Darum sehen wir den Trend, dass Kunden ihre Cybersicherheit an Spezialisten wie die InfoGuard outsourcen. Und gerade deshalb ist es für uns essentiell, dass auch unsere Kunden in Deutschland von diesen Tanium-basierten erstklassigen Diensten profitieren können.?

Über Tanium

Tanium ist ein Anbieter von vereinheitlichten Endpoint Management Lösungen und IT-Sicherheitsplattformen, die auf die anspruchsvollsten IT-Umgebungen zugeschnitten ist. Viele der weltgrößten und erfolgreichsten Unternehmen vertrauen Tanium und werden dank unserer Produkte bei der Entscheidungsfindung, Effizienzmaximierung und bei der Abwehr digitaler Bedrohungen unterstützt. Tanium zählt mehr als die Hälfte der FORTUNE 100 Unternehmen zu seinen Kunden, darunter viele Topunternehmen in der Handels- und der Finanzindustrie, sowie die sechs Abteilungen der US Armed Forces. Tanium wird auf Platz sieben der Forbesliste ?Top 100 der besten Privatunternehmen im Bereich Cloud Computing? aus dem Jahre 2019 geführt. In der FORTUNE Liste der ?100 besten mittelständischen Arbeitgeber? belegt Tanium den zehnten Platz.

Die InfoGuard AG ist spezialisiert auf umfassende Cyber Security. Zu den Kompetenzen zählen massgeschneiderte Dienstleistungen im Bereich der Sicherheitsberatung und Security Audits sowie in der Architektur und Integration führender Netzwerk- und Security-Lösungen. Cloud-, Managed- und Cyber Defence-Services erbringt der Schweizer Cyber Security Experte aus dem ISO 27001 zertifizierten InfoGuard Cyber Defence Center in der Schweiz. InfoGuard hat ihren Hauptsitz in Baar / Zug und eine Niederlassung in Bern. Ihre über 150 Sicherheitsexperten sorgen tagtäglich für die Cyber Security bei über 300 Kunden in der Schweiz, Deutschland und Österreich.

InfoGuard ist ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert.

Weitere Informationen über Produkte und Dienstleistungen der InfoGuard AG sowie sämtliche Medienmitteilungen sind abrufbar unter: www.infoguard.ch