infolox und Viamedici: 20 Jahre PIM&Publishing für Industrie und technischen Handel

Auch 20 Jahre später ist SICK noch treuer infolox-Kunde. Als führender Beratungs- und Implementierungspartner hat infolox seither viele Neukunden für Viamedici EPIM begeistert, und über 100 Printpublikationen und mehrere Dutzend Websites, Online-Kataloge und Online-Shops mit der führenden PIM-Lösung für Industrieunternehmen implementiert.

Der Fokus von infolox liegt dabei seit mehreren Jahren auf der Umsetzung von Omnichannel-Komplett-Lösungen mit PIM, CMS und Shop aus einer Hand. Nach der Strategie „Online first“ wird im ersten Schritt meist das PIM-System als Basis für einen Relaunch der Website mit integriertem Online-Katalog oder Online-Shop implementiert. Fester Bestandteil der Komplettlösung ist dabei ein auf die Datenhaltung in einem PIM-System wie Viamedici EPIM hin optimiertes CMS- und Shop-System. Dabei bauen alle Funktionen der Website und des Online-Katalogs wie z.B. Suche, Produktfinder, Merkzettel, Produktvergleich usw. auf die im PIM-System modellierten Daten auf.?

„Die nahtlose Integration von Viamedici EPIM mit unseren Enterprise-Open-Source-Lösungen aus dem Bereich Web-Content-Management, E-Commerce sowie einem eigens dafür adaptierten Pagebuilder zur Erstellung von Landingpages und anderen Seitentypen ist dabei der große Vorteil für unsere Kunden!

Es ist nicht sinnvoll, ein PIM-System unabhängig vom wichtigsten Kanal – Online – zu konfigurieren. Medienneutrale Daten gibt es nur in der Theorie. Die Praxis erfordert eine konkrete Ausrichtung auf die Usability der Online-Lösung. Werden Daten und Metadaten im PIM separat anlegt, führt das immer zu massivem Frust beim Erstellen der Online-Lösung, wenn sich herausstellt, dass die Daten nicht leisten, was benötigt ist und Ressourcen falsch eingesetzt wurden. Erhebliche Zusatzkosten und Terminverzug sind die Folge.

Deshalb berücksichtigen wir die erforderlichen Strukturen, Daten, Metadaten und Beziehungen für den Online-Kanal schon bei der Einführung der PIM-Lösung von Viamedici und stellen so sicher, dass die PIM-Lösung beim Relaunch der Website ihren vollen Nutzen entfaltet“, erläutert Alexander Pircher, Geschäftsführer bei infolox und ergänzt:

„In dieser Zeit haben wir viele PIM-Systeme kommen und gehen gesehen. Durch den Branchenfokus von Viamedici auf PIM-Systeme für komplexe, variantenreiche Industrieprodukte und -lösungen passt der Funktionsumfang, die Kontinuität, Stabilität und auch die Kultur von Viamedici hervorragend zu unseren Kunden und zu unseren Content-&-Commerce-Lösungen. Viamedici setzt bei EPIM auf Verlässlichkeit, funktionale Ausprägung in der Tiefe sowie ein optimiertes und individualisierbares Datenmodell. Verbunden mit der darauf aufsetzenden Online-Lösung von infolox mit ihrer aktuellen Architektur und starken User Experience erhalten Viamedici-Kunden bei infolox die volle Flexibilität um sich laufend mit den Anforderungen des Markts weiterzuentwickeln.“

Anbei ein paar Zahlen zu unserer Partnerschaft:

10 zertifizierte PIM-Consultants mit über 15 Jahren Erfahrung im Bereich PIM & Publishing

über 20 Viamedici-Kunden werden derzeit von infolox betreut

über 10 davon nutzen eine Komplettlösung von infolox mit CMS/Online-Shop, die tief mit Viamedici EPIM integriert ist

Kunden wie SICK, Renfert, Kampmann, Maico, Maco, Miltenyi, Halder, di-soric uvm. vertrauen seit Jahren auf Viamedici und infolox

Über 500 Produktkataloge & Preislisten in über 20 Sprachen, die auf Basis von Viamedici durch infolox konzipiert und umgesetzt wurden

Über eine Million Datenblätter in über 20 Sprachen die laufend on-the-fly generiert und aktualisiert werden

Über 100 elektronische Kataloge und Austauschformate (BMECat, Datanorm, Eldanorm, GAEB, …), die laufend generiert und aktualisiert werden

Zahlreiche APPs die mit Daten aus Viamedici EPIM befüllt werden

Was zeichnet die PIM-Lösung von Viamedici aus:

Maximal flexibles und mächtiges Datenmodell insbesondere für komplexe Attribute mit dynamischen Attributen, mehrwertigen und komplexen Attributen, verschachtelten Textbausteinen, integrierte Termdatenbank usw.

Vollintegriertes MAM-System für Bilder, Dokumente und Texte/Textbausteine mit Attributen als Variablen

Integriertes Preview- und Review-System zur Prüfung, Korrektur und Freigabe von Daten im Kontext einer Publikation (z. B. Datenblatt)

Weitreichende Möglichkeiten zur Konfiguration der Produktdaten für unterschiedliche Kanäle und Funktionen (Produkttabellen, …)

…

Jürgen Müller, Geschäftsführer von Viamedici über infolox:

„Aufgrund der langen und ausgesprochen erfolgreichen Partnerschaft verfügt infolox in Summe sicherlich über ein enormes Know-how im Umgang mit unseren Systemen und Modulen.

Die diversen Referenzen und mehrfach ausgezeichneten Printkataloge, Websites und Online-Kataloge im Bereich B2B sprechen hier auch eine eindeutige Sprache. Aber nicht nur hat infolox über die Jahre eine große Anzahl von Projekten und hunderte von Publikationen mit Viamedici umgesetzt, sondern auch immer wieder wertvollen Input für die Weiterentwicklung unseres Systems gegeben.

infolox ist im Bereich B2B und Industriekunden sicherlich einer der besten Omnichannel-Agenturen und einer der wenigen Partner, die Print, Online und E-Commerce in allen Facetten in Verbindung mit unserem PIM-System aus einer Hand beherrschen. Aufgrund der langen Partnerschaft, der vielen Implementierungen, des umfassenden Beratungsansatzes und des hervorragenden Teams ist infolox nicht nur einer der erfahrensten, sondern auch einer der erfolgreichsten Implementierungspartner von Viamedici. Ich bin sehr froh, solch einen erfahrenen Integrator an unserer Seite zu haben.“

infolox ist eine führende Agentur für Omnichannel-Marketing, E-Commerce und Produktkommunikation mit dem Schwerpunkt Systemintegration. Von Strategieberatung, Konzeption und Systemauswahl über Implementierung, Customizing und Integration bis hin zu Hosting, Support und Wartung ? infolox bietet umfassende Lösungen aus einer Hand.

Mit zukunftsstarken Technologien und Softwareprodukten aus den Bereichen Produktinformationsmanagement, E-Commerce, Content-Management und Database-Publishing realisiert infolox Online-Kataloge, Webshops, Corporate Websites und Apps ebenso wie Print-Kataloge, Preislisten und Datenblätter.

Kunden wie ACO, Binder, Bosch Thermotechnik, Bosch Rexroth, Endress Motorgeräte, Fixit Gruppe, Grass, Kampmann, Pfleiderer Gruppe, Metabowerke, Miltenyi, Sick, SMC Pneumatik, Tintometer und viele andere vertrauen bereits auf die Kompetenz und Erfahrung von infolox.