Informatec gründet Spin-Off Consilix für Planung und Simulation

Die Business Intelligence Spezialistin Informatec aus Muttenz gründet zusammen mit einem Team aus den eigenen Reihen und dem Industrie-Manager Dr. Urs Bahnmüller die Consilix AG. Das Kerngeschäft des neuen Unternehmens ist Business-Planung und Simulation mit der Enterprise Performance Management-Software Jedox.

Zusätzlich zum Kerngeschäft Data Intelligence entwickelt Informatec bereits seit einigen Jahren Business-Planungslösungen auf der Basis von Jedox. Während dieser Zeit sind die Ansprüche an professionelle Planungslösungen stark gestiegen, was sich auch an der Komplexität und dem zunehmenden Funktionsumfang der Planungssoftware Jedox zeigt. Um diesen Entwicklungen im Sinne eines optimalen Kundennutzens gerecht zu werden, gründet Informatec ihr Planungsgeschäft mit einer signifikanten Beteiligung auf Anfang 2021 in der eigenständigen Consilix AG aus.

Consilix besteht aus erfahrenem Team

Das Team von Consilix besteht aus drei erfahrenen Planungsspezialisten, die zusammen mehr als 10 Jahre Expertise in Planung und Jedox vorweisen und als Partner am Unternehmen beteiligt sind. CEO wird der erfahrene Industrie-Manager Dr. Urs Bahnmüller, der die integrierten Analyse-, Simulations- und Planungsprozesse in Unternehmen aus eigener Praxiserfahrung umfassend kennt und beherrscht. Aus dem Team der Informatec wechseln Hennadiy Pinus als Senior Consultant und Data Architect und Felix Winterling als Lead Consultant und Solution Architect zu Consilix. Beide betreuen bereits heute die Jedox-Kunden von Informatec und garantieren damit einen reibungslosen Übergang und Kontinuität.

Fokus auf Planung und Simulation

Consilix fokussiert sich auf die Professionalisierung, Vereinfachung und kontinuierliche Verbesserung von Planungs- und Simulationsprozessen in Unternehmen. Die Geschäftsprozesse und ihre Schnittstellen zum Controlling werden analysiert und wo möglich vereinfacht. Auf Basis bestehender Daten wird ein digitales Geschäftsmodell erstellt, das als Grundlage für kundenspezifische Web-Applikationen dient. Diese können anschliessend nahtlos in die bestehende IT-Landschaft des Kunden integriert werden. Zur Sicherung des Projekterfolgs steigert Consilix die Datenqualität signifikant und verkürzt die Planungszyklen des Kunden. In enger Kooperation mit der Partnerfirma Informatec stellen beide Unternehmen das mit der Planung zusammenspielende Reporting und die Analyse mit Qlik Sense, QlikView und PowerBI sicher. Consilix betreut anspruchsvolle KMU- und Enterprise-Kunden aus allen Branchen.

?Mit der Gründung von Consilix bleiben wir bei Informatec auf Business Intelligence fokussiert, gleichzeitig bündeln wir gemeinsam unser tiefes Know-how und unsere erwiesenen Kompetenzen rund um eine professionelle Business-Planung. Damit entsteht eine Win-Win-Situation für uns, für unsere Kunden und eine echte Opportunität für das Team von Consilix? erläutert Informatec-CEO Rino Mentil seine Motivation für den Spin-Off. Während es Dr. Urs Bahnmüller, CEO der neuen Consilix so erklärt: ?Die Ausgründung des Planungsgeschäfts aus der Informatec mit einer ganzen Reihe von hochkarätigen Kunden ist für uns eine einmalige Chance. Kommt hinzu, dass wir uns als Partnerunternehmen der Informatec direkt am Puls der spannenden und dynamischen Entwicklung von Enterprise Performance Management befinden und uns gegenseitig ideal befruchten können. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam für unsere Kunden den höchsten Mehrwert generieren können, Consilix als Top-Spezialistin für Planung und Informatec als eine solche für Business Intelligence.?

Über Consilix

Mit ihrem klaren Fokus auf Business und Data Intelligence hat sich Informatec als Spezialistin für die Beratung und bedarfsgerechte Umsetzung umfassender BI-Lösungen für Analyse und Reporting etabliert. Das 1998 gegründete Unternehmen aus der Basel-Area gilt als BI-Innovator für anspruchsvolle KMU- und Enterprise-Kunden und zählt führende Unternehmen zum stark wachsenden Kundenkreis. Mit seinen bedürfnisorientierten Services trägt Informatec dazu bei, dass die zahlreichen Vorzüge der auf Qlik und PowerBI basierenden, selbst entwickelten BI-Plattform iVIEW uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Zum Dienstleistungsangebot gehören Beratung, Konzeption und kundenspezifische Entwicklungen ebenso wie die Implementierung und Schulung sowie Wartung und Support.