Informatec&DataRobot – neue Partnerschaft

Business Intelligence hat sich bei Enterprise-Kunden und bei grösseren KMU fest etabliert und ist aus deren Repertoire für eine prospektive Unternehmenssteuerung nicht mehr weg zu denken. Gleichzeitig entwickelt sich die Technologie rasant weiter. Bereits steht der nächste Meilenstein in Richtung «predictive» und «prescriptive» Analytics vor der Tür. Informatec trägt dieser Entwicklung Rechnung und schliesst eine Partnerschaft mit DataRobot. Das US-amerikanische Softwareunternehmen hat sich auf die Automatisierung und Nutzbarmachung von Artificial Intelligence und Machine Learning in der modernen Unternehmensführung spezialisiert.

Informatec kündigte die Partnerschaft mit DataRobot Ende Oktober 2019 an ihrem zweiten Qlik Discovery & Booster Day in Pratteln an. Die jährliche Top-Veranstaltung für die schweizerische Data Analytics-Gemeinde vermittelte den Besuchern anhand einer Livepräsentation einen Überblick über die Möglichkeiten und Zukunftsaussichten der AI- und Machine Learning-gestützten Datenanalyse.

Plattform für AI und Machine Learning

Gemäss Gartner ist DataRobot ein führender Anbieter von automatisiertem maschinellem Lernen. Weltweit nutzen Unternehmen DataRobot, um ihre bereits vorhandenen Teams und Anwendungen in die Lage zu versetzen, deutlich schnellere und bessere maschinelle Lernmodelle zu erstellen, diese reibungslos in die Produktion zu bringen und über ihren gesamten Lebenszyklus zuverlässig zu managen und zu monitoren. Mit einer Bibliothek von Hunderten der leistungsfähigsten Open-Source-Algorithmen für maschinelles Lernen stellt die DataRobot-Plattform alle Best Practices und Sicherheitsvorkehrungen zur Verfügung, die es braucht, um die Analyse der Unternehmensdaten zu beschleunigen und zu skalieren und mittels Transparenz, Genauigkeit und Zusammenarbeit zeitnah messbaren ROI durch AI zu generieren.

Informatec auf dem Weg in die Zukunft

Bereits bei der Schaffung ihrer Vision 2023 vor eineinhalb Jahren hatte die Informatec die Technologieentwicklung in Richtung predictive und prescriptive Analytics vorhergesehen und fest in ihr Zukunftsbild eingebaut. Das Führungsteam war sich im Klaren, dass sich Business Intelligence in den Unternehmen rasch in Richtung Data Intelligence und damit hin zu datengetriebenen Geschäftsmodellen entwickeln würde. Die geschlossene Partnerschaft mit DataRobot schliesst nun diesen Kreis und bringt modernste Analytics-Technologie in die Praxis schweizerischer Unternehmen und Konzerne.

«DataRobot ist zwar technologie-neutral aufgestellt, wir wollen aber die Lösung im ersten Schritt für unsere Qlik-Kunden zur produktiven Anwendung bringen. Sie bekommen einen möglichst einfachen Einstieg in das Thema AI, die Visualisierung hingegen findet in ihrer gewohnten QlikUmgebung statt» erläutert Rino Mentil, Gründer und CEO der Informatec die Beweggründe der Partnerschaft. «Kommt hinzu, dass uns die Enterprise AI-Plattform von DataRobot den weiteren

Zugang zu Grosskunden und Konzernen wesentlich vereinfachen wird» beendet Rino Mentil seine Ausführungen.

«Wir sind stolz, konnten wir direkt die Nummer-Eins Qlik-Integratorin in der Schweiz als unsere Partnerin gewinnen» erklärt Boris Cordes, Director Channels Central Europe von DataRobot. «Informatec ist nicht nur aussergewöhnlich vermarktungsstark, sondern zielt mit ihrer Vision und Strategie auch in die gleiche Richtung wie wir; endlich die erwünschten Potenziale von AI und maschinellem Lernen zu heben. Das macht uns als Partner zu einem perfekten Gespann und bietet eine ideale Grundlage für hohen Kundennutzen und gute Geschäfte» schliesst Boris Cordes seine Ausführungen.

