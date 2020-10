Informationen und News rund um Unternehmenssoftware

ERP-Hero, die Vermarktungsagentur für Unternehmenssoftware kooperierte mit dem Online-Nischenmagazin EAS-MAG.digital, um eine Pillar-Page zum Thema Unternehmenssoftware zu erstellen. Die Seite bietet einen Überblick über Unternehmenssoftware und verweist auf relevante Inhalte im Online-Magazin. Moderne Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung müssen stets auf dem neuesten Stand bleiben und sich zu aktuellen Entwicklungen der Unternehmenssoftware informieren.

Im Zeitalter der Digitalisierung führt kein Weg an Unternehmenssoftware vorbei. In verschiedensten Formen kann Enterprise Application Software (EAS) in nahezu allen Geschäftsbereichen eingesetzt werden. Dabei optimiert die Software je nach Anwendungsfall veraltete Geschäftsprozesse und ersetzen Legacy-Software durch moderne, schlanke EAS-Lösungen ? von denen große sowie kleine Unternehmen profitieren können.

Die neue Pillar-Page auf EAS-MAG.digital sammelt alle Beiträge mit Informationen und Trends zum Thema Unternehmenssoftware und gibt eine umfassende Übersicht.

Über das Online-Magazin EAS-MAG.digital:

EAS-MAG.digital ist eines der wenigen deutschsprachigen branchenübergreifenden Online-Medien, welches über den gesamten?Markt für Unternehmenssoftware schreibt. Aktuelle Entwicklungen sowie Trends werden mit spannenden Interviews beleuchtet. Kompetente Entscheidungshilfen bieten Tipps, Checklisten und weitere generische Content-Formate. Seit November 2018 erscheint das Online-Magazin auch als PDF-Ausgabe. Die PDF-Edition ist in 1200 Mediaboxsystemen downloadbar. Die Mediaboxen sind in über 240.000 Hotelzimmern und für 160 Mio. Flugpassagiere jährlich verfügbar.

Der ERP-Hero, die Vermarktungsagentur für Unternehmenssoftware, ist ein Angebot der mwbsc GmbH. Der ERP-Hero hat über 970 Content-Partner im Bereich PR/Kommunikation, Marketing & Vertrieb. Unsere Content-Partner sind bekannte Software-Hersteller & -Anbieter, die sich auf die Herstellung und Vertrieb von Unternehmenssoftware (ERP, CRM & Co.) und dazugehörigen Dienstleistungen spezialisiert haben. Zu unseren aktivsten Kunden gehören pro ALPHA Business Solutions GmbH, GUS Deutschland GmbH, myfactory International GmbH, SD Worx GmbH und Sybit GmbH.