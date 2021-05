Infos zum Studium direkt von Studierenden

Wie läuft das genau im Studium? Was muss man am Anfang beachten und was kommt im Laufe der Semester auf einen zu? Was hat die Hochschule Aalen neben dem Studium noch zu bieten? Antworten auf diese Fragen gibt es am Online-Infoabend der Hochschule Aalen aus erster Hand, nämlich von Studierenden selbst. Am 20. Mai können sich alle Studieninteressierten von 17 bis 19 Uhr über die Möglichkeiten an der Hochschule Aalen digital informieren.

Wer die Studiengänge aus Sicht von Studierenden kennenlernen möchte, ist beim Infoabend der Hochschule Aalen mit den Studienscouts genau richtig. ?Der Infoabend ist eine tolle Gelegenheit, um sich einen Überblick über die unterschiedlichen Studiengängen zu machen und den Studiengang zu finden, an dem man am meisten Interesse hat?, sagt Tamara Beil, Studentin der Augenoptik. ?Oder auch, um speziellere Studiengänge kennenzulernen?, meinen Annika Dehm und Regina Schuster vom Studiengang Optical Engineering. Die Studienscouts erzählen beim Infoabend, warum sie sich für das Studium entschieden haben, was sie an ihrem Studiengang und der Hochschule Aalen schätzen und was ihr Studium genau beinhaltet. Was sie motiviert, ihre Erfahrungen weiterzugeben? ?Ich bin Studienscout, weil ich möchte, dass jeder sieht, dass es sehr wohl Frauen in der Informatik gibt?, sagt Kübra Yamansoy aus der Wirtschaftsinformatik. Steffen Köhnlechner meint: ?Ich bin Studienscout, um Fragen im Studiendschungel zu beantworten! Wie Alexa und Google, nur besser!?

Online informieren und austauschen

Online können die Teilnehmenden Fragen stellen und untereinander ins Gespräch kommen. Über das Konferenz-Tool Zoom können Studieninteressierte an diesem Abend in mehreren Runden mit einzelnen Breakout-Räumen Studierende aus verschiedenen Studienbereichen kennenlernen. Arbesa Hajdari, Studentin im Gesundheitsmanagement, hat für die wichtige Entscheidung der richtigen Studienwahl einen Tipp: ?Wählt den Studiengang aus, der euch am meisten motiviert!?

Weitere Informationen sowie den Teilnahmelink zur Veranstaltung gibt es auf der Homepage der Hochschule Aalen unter www.hs-aalen.de