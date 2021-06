Infront ernennt neuen stellvertretenden CEO

21. Juni 2021. Infront ASA, ein führender europäischer Anbieter von Finanzlösungen, gab heute bekannt, dass Zlatko Vucetic mit Wirkung zum 14. Juni 2021 zum neuen stellvertretenden CEO von Infront ernannt wurde. Das aktuelle Management-Team wird mit Zlatko Vucetic zusammenarbeiten, um die strategischen Ziele des Unternehmens zu beschleunigen.

Zlatko Vucetic verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Führung und Entwicklung von Unternehmen in der Finanz- und Softwarebranche. Zuletzt hatte Zlatko Vucetic die Position des CEO bei FocusVision inne, einem führenden globalen Datenanalyse-Anbieter mit Sitz in New York. Davor verbrachte Zlatko Vucetic fast ein Jahrzehnt bei der Saxo Bank, wo er mehrere leitende und geschäftsführende Positionen innehatte.

„Ein Unternehmen in Privatbesitz zu werden, bietet für Infront neue Möglichkeiten, die wir gerne nutzen möchten. Zlatko hat einen starken Hintergrund und verfügt über Erfahrungen, die für die weitere Entwicklung von Infront, einschließlich der Integration mehrerer Akquisitionen und der Skalierung von Softwaretechnologien, von großer Bedeutung sind. Wir freuen uns, Zlatko im Management-Team von Infront willkommen zu heißen und unsere Wachstumsstrategie gemeinsam weiterzuentwickeln“, kommentiert Kristian Nesbak, CEO von Infront.

„Der Bereich der Finanztechnologie hat sich in den letzten zehn Jahren stark gewandelt, aber nur sehr wenige Unternehmen haben eine solche Marktpositionierung und ein solches Wachstum erreicht, wie es Infront in den letzten Jahren erlebt hat. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Management-Team von Infront und unserem neuen Investor Inflexion in dieser neuen Rolle. Infront hat mit seinem modularen Plattform-Ansatz großes Wachstumspotenzial und eine beeindruckende Kundenbasis, auf der wir aufbauen können. Ich freue mich darauf, die Wachstumsziele zu verwirklichen und die Innovationsreise von Infront fortzusetzen“, antwortete Zlatko Vucetic, Deputy CEO Infront.?

Finanzexperten in ganz Europa und Südafrika vertrauen auf Infront, wenn es um flexible Finanzmarktlösungen geht.

Wir bieten eine leistungsstarke Kombination aus globalen Marktdaten, Nachrichten, Analysen und Handel zusammen mit integrierten Lösungen für Datenfeeds, Portfoliomanagement und Beratung sowie für die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und Berechnungen.

Unsere Lösungen bedienen 3.600 Kunden mit über 90.000 professionellen Anwendern. Mit der Unterstützung ihres gesamten Workflows können Finanzprofis Investitionsentscheidungen treffen, Kosten senken, sich an schnell wechselnde Marktanforderungen anpassen und mit immer größeren Informationsmengen effizienter arbeiten – schnell, einfach und flexibel.

Mehr als 500 Mitarbeiter in 13 Ländern Europas und Südafrikas setzen ihr Fachwissen ein, um den Herausforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und sicherzustellen, dass sie stets die besten Lösungen und Dienstleistungen erhalten.

Infront ist an der Osloer Börse notiert.