Infront erweitert Handelsangebot in Großbritannien

Infront ASA (INFRNT) gab heute Pläne zur Erweiterung seiner Handelslösung bekannt, die zunächst in Großbritannien eingeführt werden soll. Mit der Integration der Handelstechnologie, die von der neu erworbenen NBTrader Solutions Ltd. entwickelt wurde, wird Infront volle Unterstützung für das gesamte Order-Life-Cycle-Management bieten.

Infront hat sich in Großbritannien fest etabliert. Eine wachsende Zahl von Vermögensverwaltern und Brokern nutzt das Infront Professional Terminal, das Execution Management System (EMS) und die Retail Service Provider (RSP)-Plattform von Infront. Mit der geplanten Erweiterung seiner Handelslösung wird Infront den britischen Markt weiter mit einem modernen und wettbewerbsfähigen Execution and Order Management System (OMS) mit Markt-FIX-Anbindung unterstützen, das die mühelose Verwaltung und das Routing von Aufträgen in einer einzigen, integrierten Plattform ermöglicht.

“Wir können nun eine umfassende Handelslösung für Finanzprofis anbieten und damit unsere Position auf den britischen Kapitalmärkten erheblich stärken”, kommentiert Kristian Nesbak, CEO und Mitbegründer von Infront. “Kunden von Infront und NBTrader werden gleichermaßen von einer stärkeren, umfassenderen Handelslösung von einem einzigen, zuverlässigen Anbieter profitieren”.

“Die OMS-Funktionalität von NBTrader ergänzt die Handelslösung von Infront und stellt eine leistungsstarke Alternative für professionelle Akteure auf dem britischen Markt dar. Das NBTrader-Entwicklungsteam und ich freuen uns sehr darauf, als integraler Bestandteil des Infront-Teams zusammenzuarbeiten, um gemeinsam die Entwicklung von überragenden Handelslösungen voranzutreiben”, kommentierte Roger Golesworthy, CEO und Gründer von NBTrader.

Über NB Trader

NBTrader ist ein unabhängiger Spezialist für Handelstechnologie mit über 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung von Handelstechnologien für den britischen Markt für professionelle und private Investoren. Die von NBTrader zur Verfügung gestellte Technologie umfasst OMS und Market Making, FIX-Konnektivität, flexible Arbeitsabläufe und eine hochentwickelte Regelmaschine.

Finanzexperten in ganz Europa und Südafrika vertrauen auf Infront, wenn es um flexible Finanzmarktlösungen geht.

Wir bieten eine leistungsstarke Kombination aus globalen Marktdaten, Nachrichten, Analysen und Handel zusammen mit integrierten Lösungen für Datenfeeds, Portfoliomanagement und Beratung sowie für die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und Berechnungen.

Unsere Lösungen bedienen 3.600 Kunden mit über 90.000 professionellen Anwendern. Mit der Unterstützung ihres gesamten Workflows können Finanzprofis Investitionsentscheidungen treffen, Kosten senken, sich an schnell wechselnde Marktanforderungen anpassen und mit immer größeren Informationsmengen effizienter arbeiten – schnell, einfach und flexibel.

Mehr als 500 Mitarbeiter in 13 Ländern Europas und Südafrikas setzen ihr Fachwissen ein, um den Herausforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und sicherzustellen, dass sie stets die besten Lösungen und Dienstleistungen erhalten.

Infront ist an der Osloer Börse notiert.