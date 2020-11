Initiative Region Koblenz-Mittelrhein

In der Mitgliederversammlung der Initiative Region Koblenz-Mittelrhein im Oktober 2020 fand u.a. die Wahl des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden statt: ?Hans-Jörg Assenmacher wurde in seinem Amt als Vorsitzender der Initiative bestätigt. Auch Dr. Ulrich Kleemann und Michael Becher wurden als stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt. Neu dazugekommen im Stellvertreter-Amt ist Prof. Dr. Ralf Haderlein, Leiter des zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund, für den Bereich der Wissenschaft.

Prof. Dr. Haderlein folgt auf Matthias Nester – Matthias Nester machte sein Stellvertreteramt als Vertreter der WWA e.V. frei und wird künftig als Vertreter der Sparkasse Koblenz im Beirat weiter aktiv sein.

“Mit der Initiative Region Koblenz-Mittelrhein haben wir die große Chance eines gemeinsamen Auftretens sowohl in die Region hinein, wie aus der Region heraus. Auch als Mitglied der Wirtschafts- und Wissenschafts-Allianz (WWA) ist es mir ein großes Anliegen, sowohl die Seite der Hochschulen als auch das Thema Bildung in der Initiative Region Koblenz-Mittelrhein verstärken zu können”, so Prof. Haderlein.

Die Initiative Region Koblenz-Mittelrhein sieht eine der Kernaufgaben der Zukunft darin z.B. Wohn- und Lebensqualität zu steigern, um Familien und qualifizierte Arbeitskräfte in der Region zu halten, damit auch Unternehmen wettbewerbsfähig und dem Standort erhalten bleiben.

Das zfh bildet mit 21 staatlichen Hochschulen ein Fernstudiennetzwerk – den sog. zfh-Hochschulverbund. Hier stehen auch den Berufstätigen aus der Region 100 Studienangebote zur Verfügung, in denen sie sich berufsbegleitend und auf akademischen Niveau weiterqualifzieren können. Davon profitieren Arbeitnehmer und die ansässigen Unternehmen in der Region gleichermaßen.

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bildet gemeinsam mit 21 staatlichen Hochschulen den zfh-Hochschulverbund. Das zfh ist eine wissenschaftliche Institution des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz und basiert auf einem 1998 ratifizierten Staatsvertrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Neben den 15 Hochschulen dieser drei Bundesländer haben sich weitere Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dem Verbund angeschlossen. Das erfahrene Team des zfh fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 90 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen/naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen ACQUIN, AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind knapp 6.400 Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds eingeschrieben.