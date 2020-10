? Inkrementelle Datenmaskierung + Mapping ? Änderungen in Quelltabelle erkennen, aktualisieren + in neues Ziel verschieben ?

Änderungen erkennen und aktualisieren: Inkrementelle Datenmaskierung und Mapping! Inkrementelle Datenreplikation, Maskierung, Integration (ETL) und andere Datenaktualisierungsoperationen sind in häufig aktualisierten Datenbankumgebungen üblich. Diese Jobs erfordern die Erkennung von Ergänzungen und Aktualisierungen von Tabellen. Solche dynamischen Operationen lassen sich in IRI-Voracity-Workflows, die in der IRI-Workbench (WB) entworfen und ausgeführt werden, leicht automatisieren.

Alle Details zu diesen Operationen finden Sie hier im Blog-Artikel unseres Partners IRI Inc.

Dieser Artikel enthält ein Workflow-Beispiel, das Benutzer von Voracity, FieldShield, CoSort oder der DBMS-Edition NextForm implementieren können, um regelmäßig auf Änderungen in einer Quelltabelle (in diesem Fall Oracle) zu prüfen, um zu entscheiden, wann Daten in ein neues Ziel (MySQL) verschoben werden sollen. Es wird auch gezeigt, wie Daten als Teil dieses Prozesses bedingt maskiert werden können.

Änderungen können mit Hilfe einer aufgabengeplanten Batch-Datei oder eines Shell-Skripts in verschiedene Datenbanken oder Dateien geladen werden. Dies kann unter Verwendung eines Zeitstempels und spezifischer Felder in der Quelltabelle erfolgen. Eine Fehlerprüfung ist ebenfalls enthalten und kann ebenfalls durchgeführt werden.

Dieses Beispiel wurde auf einem Windows-Rechner erstellt und ausgeführt. Es kann leicht modifiziert werden, um auf einer Linux- oder Unix-Plattform zu funktionieren. Das Erstellen der Batch-Datei ist mit Hilfe eines Voracity-Flussdiagramms in WB einfach. In diesem Beispiel enthält die Quelltabelle Spalten mit den Namen CREATED_DATE und UPDATED_DATE, die für diesen Job wichtig sind.

Schlussfolgerung: Mit ein wenig Planung und der Verwendung von Befehlsblöcken können Änderungen an einer Datenbanktabelle mit Hilfe einer Batch-Datei automatisch erkannt und dann so geplant werden, dass sie in ausgewählten Intervallen ausgeführt werden, so dass Sie geänderte Daten auf inkrementeller Basis verschieben, zuordnen, maskieren und anderweitig manipulieren können.

