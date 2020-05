InLoox 10.2 fokussiert sich auf Kunden-Feedback

Mit der Version 10.2 lässt der Münchner Projektmanagement-Software-Hersteller InLoox direktes Feedback aus seiner Community in die Produktentwicklung einfließen. In der aktuellen Ausgabe des projektmagazins stellt Dr. Mey Mark Meyer das aktuelle InLoox Release sowie die wichtigsten Neuerungen vor.

Verbesserter Druck und neues Kanban-Board von Nutzern inspiriert

Detailliert beschreibt Meyer das komplett überarbeitete Kanban-Board, das mit verbesserten und neuen Funktionen die Aufgabenplanung erleichtert, und einen optimalen Druck von Projektplänen im Gantt-Chart-Format unterstützt. ?So stellt die neue InLoox Version mit dem optimierten Druck laut Meyer ?etliche Komfort-Funktionen zur Verfügung, mit denen sich das Layout leichter und flexibler gestalten lässt?.

Übersichtliche Terminplanung und beschleunigtes Arbeiten

Auch die Terminplanung von Aufgaben, Vorgängen und Meilensteinen wird genauer betrachtet. Aufgaben können in InLoox einfach per Drag-and-Drop auf Vorgänge im Projektplan gezogen und so als Teilaktivitäten eingeplant werden. Mit dieser Interaktion zwischen Kaban-Board und Gantt-Chart kann die Planung laut Meyer einfach und übersichtlich gehalten werden.

Die Softwarebesprechung hebt besonders die leistungsfähigere Architektur und das noch flüssigere Zusammenspiel von Aufgaben im Kanban-Board, der Gantt-Planung sowie in den Mindmaps hervor. Meyer betont abschließend: ?Die aktuelle Version sendet damit auch ein Signal: Bei der Entwicklung der Software geht es nicht nur um neue Funktionen [?]. In Version 10.2 investiert InLoox stattdessen vor allem in Dinge, die Bestandkunden das Leben einfacher machen sollen und zeigt damit, dass es auch deren Anregungen wichtig nimmt?.

Die vollständige Softwarebesprechung kann in der aktuellen projektmagazin-Ausgabe (10/2020) vom 13.05.2020 gelesen werden.

Auf der Contribute-Plattform sammelt InLoox Kunden-Feedback als Anregung für die Produktentwicklung.

Das Münchner Unternehmen InLoox wurde 1999 gegründet und entwickelt in Microsoft Outlook integrierte Projektmanagement-Lösungen, die Geschäftsprozesse vereinfachen und beschleunigen. Die komfortable Outlook-Integration macht InLoox zur zentralen Plattform für das Projekt- und Tagesgeschäft. Die einfache Bedienbarkeit erleichtert den Arbeitsalltag und Projektleiter, Teams und Entscheider können sich auf die zuverlässigen Planungs-, Steuerungs- und Monitoring-Funktionen von InLoox verlassen – auf dem Desktop, im Web und am Smartphone.

InLoox ist mittlerweile bei 20 Prozent der DAX-Unternehmen und bei mehr als 60.000 Anwendern auf fünf Kontinenten und in über 65 Ländern im Einsatz. Zu den Kunden von InLoox zählen unter anderem AVIS, CHRIST Wash Systems, Deutsches Rotes Kreuz, EWE, LIEBHERR, Hoffmann Group, INTERNORM, Kantonsspital Winterthur, Novartis, Pentax Europe, STOROpack, SEAT, Siemens, SOS Kinderdörfer, US Airways, ver.di u.v.m.