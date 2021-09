InLoox: Webinare zum hybriden Arbeiten

Das hybride Arbeiten hat sich inzwischen in der Arbeitswelt manifestiert, wobei Microsoft Teams und Outlook eine zentrale Position einnehmen. Wie eine Lösung wie etwa InLoox hilft, dass Projekte auch unter diesen Voraussetzungen erfolgreich umgesetzt werden, vermittelt der Software-Hersteller in zwei Webinarreihen, die im September beginnen. Interessenten und Anwender können sich ab sofort für die kostenlose Teilnahme anmelden.

In der dreiteiligen Webinarreihe „Best Practice Tipps für die Zusammenarbeit in Microsoft Teams“ geht es von der Teams-Verwaltung über das Aufsetzen und Gestalten von Besprechungen bis hin zum in Teams integrierten Projektmanagement mit InLoox. Die drei Webinare bauen zwar inhaltlich aufeinander auf, können aber auch individuell belegt werden.

Best Practice Tipps für die Zusammen­arbeit in Microsoft Teams #1: 22.9.2021/ 11.00 Uhr

Best Practice Tipps für die Zusammen­arbeit in Microsoft Teams #2: 20.10.2021 / 11.00 Uhr

Best Practice Tipps für die Zusammen­arbeit in Microsoft Teams #3: 24.11.2021 / 11.00 Uhr

Die Webinarserie „Outlook besser nutzen“ richtet sich an alle, die mehr über effektiveres und effizienteres Arbeiten mit dem E-Mail-Dienst in Projekten erfahren möchten. An jeweils drei Terminen stehen nacheinander die Priorisierung von Aufgaben, die Selbst- und Teamorganisation sowie das Automatisieren in Outlook und InLoox auf der Agenda. Die Webinare sind ebenfalls kostenfrei und lassen sich unabhängig voneinander belegen.

Outlook-Webinar #1: Aufgaben & E-Mails besser priorisieren: 9.9.2021 / 11.00 Uhr

Outlook-Webinar #2: Selbst- & Teamorganisation verbessern: 7.10.2021 / 11.00 Uhr

Outlook-Webinar #3: Outlook an die eigenen Bedürfnisse anpassen: 11.11.2021 / 11.00 Uhr

Das Münchner Unternehmen InLoox wurde 2001 gegründet und entwickelt in Microsoft Outlook integrierte Projektmanagement-Lösungen, die Geschäftsprozesse vereinfachen und beschleunigen. Die komfortable Outlook-Integration macht InLoox zur zentralen Plattform für das Projekt- und Tagesgeschäft. Die einfache Bedienbarkeit erleichtert den Arbeitsalltag und Projektleiter, Teams und Entscheider können sich auf die zuverlässigen Planungs-, Steuerungs- und Monitoring-Funktionen von InLoox verlassen – auf dem Desktop, im Web und am Smartphone.

InLoox ist mittlerweile bei 20 Prozent der DAX-Unternehmen und bei mehr als 60.000 Anwendern auf fünf Kontinenten und in über 65 Ländern im Einsatz. Zu den Kunden von InLoox zählen unter anderem AVIS, CHRIST Wash Systems, Deutsches Rotes Kreuz, EWE, LIEBHERR, Hoffmann Group, INTERNORM, Kantonsspital Winterthur, Novartis, Pentax Europe, STOROpack, SEAT, Siemens, SOS Kinderdörfer, US Airways, ver.di u.v.m.