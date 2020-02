Innovationsfähigkeit über ein viertel Jahrhundert

Bereits vor 25 Jahren hat die Geschichte der Programmiersprache und der Entwicklungsumgebung Delphi begonnen. Revolutionär war der neue schnelle Compiler, welcher echte native Applikationen generierte. Zum Ausführen der fertigen Anwendungen waren keine weiteren Systembibliotheken notwendig und keine Abhängigkeiten von anderen Frameworks. Diese Aussage ist bis heute ein wesentliches Qualitätsmerkmal von Delphi (RAD Studio). Ebenso zukunftsweisend ist die Möglichkeit mittels Drag & Drop das User Interface in kürzester Zeit zu erstellen. Auch dieses Feature ist bis heute prägend.

Seitdem haben unzählige Entwickler weltweit dem Tool ihr Vertrauen geschenkt und sehr erfolgreich Ihre Applikationen entwickelt. RAD Studio steht heute auf den Füßen von Delphi und C++-Builder und ist eine leistungsfähige und moderne integrierte Entwicklungsumgebung, um native Applikationen für alle wichtigen Betriebssysteme von Windows, macOS und Linux bis zu iOS und Android aus einer gemeinsamen Quellcodebasis zu erstellen. Im Fokus stehen dabei heute gleichermaßen innovative Neuentwicklungen, aber auch die effiziente Migration von älteren Anwendungen. Dank RAD Server kommt die Geschäftslogik in die Cloud und FireMonkey sorgt dafür, dass ihre Oberfläche allen Ansprüchen einer modernen Anwendung entspricht ? gleichgültig auf welchem System. Die Programmiersprache Delphi ist heute eine moderne und leistungsfähige Sprache, welche noch genauso einfach und innovativ ist, wie das damalige Pascal. Entwickler konzentrieren sich auf Ihr Fachproblem und die Anwendung entsteht fast wie von allein.

Lassen Sie sich inspirieren von den Meilensteinen einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte unter https://delphi.embarcadero.com. Nutzen Sie die Sonderangebote anlässlich des Jubiläums und kommen Sie mit in die Zukunft der modernen RAD basierten Anwendungsentwicklung. Starten Sie noch heute Ihre erste App, welche wirklich überall läuft.

Um sich grundlegend mit den vielfältigen technologischen Möglichkeiten von Delphi und C++-Builder vertraut zu machen, steht eine Testversion zur Verfügung. Diese kann man von https://www.embarcadero.com/de/products/rad-studio/start-for-free herunterladen und sich auf der Webseite umfassend über die Features informieren.

Embarcadero stellt Tools bereit, welche die Produktivitätsprobleme von Anwendungsentwicklern lösen. Mit den Produkten kann man Anwendungen aus einer einzigen Codebasis für alle Plattformen entwerfen, erstellen und ausführen. Mehr als drei Millionen C++- und Delphi-Anwender weltweit setzen auf die preisgekrönten Produkte von Embarcadero, um unternehmenskritische Anwendungen zu liefern.

Weitere Informationen: www.embarcadero.com