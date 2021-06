Innovative Automatisierung: TIBCO definiert iPaaS neu

Um Anwendungen und Daten schnell zu integrieren, nutzen immer mehr Unternehmen TIBCO Cloud Integration. Das Einsatzspektrum der API-gestützten Plattform reicht von Cloud-Anwendungen in Abteilungen bis hin zu strategischen IT-Projekten wie der Modernisierung von Altsystemen, dem Aufbau hybrider Architekturen oder der Verarbeitung von IoT-Daten auf Edge-Geräten. TIBCO hat auf den wachsenden Bedarf reagiert und mehrere Neuerungen für die Integration-Platform-as-a-Service vorgestellt. Dazu zählen Updates für die Prozessautomatisierung, neue Integrationsbeschleuniger und KI-gesteuerte Funktionen für die schnellere Vernetzung.

Analysten zeichnen TIBCO in diesem Bereich regelmäßig als Marktführer aus, erst vor Kurzem auch Nucleus Research in der iPaaS-Value-Matrix 2021 als ?Leader? sowie bei Benutzerfreundlichkeit als ?Top Leader?.

Integration-Platforms-as-a-Service wurden unter anderem für die Verbindung von Daten mit Backoffice-Anwendungen genutzt. Mit seinen Neuerungen geht TIBCO einen entscheidenden Schritt weiter: So können Geschäftsanwender jetzt schnell und einfach manuelle Prozesse rationalisieren oder auch völlig neue automatisierte Prozesse entwickeln, ohne dafür Code schreiben zu müssen. Sie können Geschäftsdaten nahtlos in diese Prozesse einbetten, ohne selbst auf die in vielen Firmen chronisch überlastete IT-Abteilung angewiesen zu sein. Unternehmen können dadurch Herausforderungen in verschiedenen Prozessen lösen und beispielsweise Betriebsabläufe verbessern, die Kundenbindung steigern oder neue Geschäftsfelder erschließen.

Beispiele aus Gesundheitswesen und Luftfahrtbranche

So sorgt beispielsweise das Catholic Medical Center in Manchester im US-Bundesstaat New Hampshire für die schnellere Einführung des Covid-19-Impfstoffs: ?Im Kampf gegen COVID-19 arbeiten unsere Teams rund um die Uhr, um eine umfassende medizinische Versorgung zu leisten. Durch die Zusammenarbeit mit Powerhouse Consulting und TIBCO und mithilfe von TIBCO Cloud Integration konnten wir komplexe Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe vereinfachen und automatisieren ? darunter auch die Abfrage von Patientendaten und die Bereitstellung wichtiger Informationen. Das wiederum machte es möglich, dass sich berechtigte Bürger so schnell wie möglich impfen lassen konnten?, erklärt Shaunna Shiers, Director of Operations, Primary and Urgent Care, Catholic Medical Center. ?Wir konnten ein Support-Zentrum für die Patienten um hundert Prozent schneller einrichten ? innerhalb weniger Tage, nicht Monate. Dadurch war es uns möglich, die Einführung des Impfstoffs zu beschleunigen und unsere am meisten gefährdeten Patienten sowie deren Familien zu schützen.“

Eine der Branchen, welche die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sehr früh zu spüren bekam und schnell die auf die geänderten Bedingungen reagieren musste, ist die zivile Luftfahrt. Große, internationale Flughäfen sind komplexe Unternehmen mit einer gewaltigen Logistik und einer Vielzahl von Lieferanten und Partnern, die alle nahtlos in die Wertschöpfungskette eingebunden werden müssen.

Basis dieser Wertschöpfungskette sind Daten und Informationen. Durch die Pandemie wurden die datengesteuerten Abläufe beispielsweise bei Aeroporti di Roma, der Betreibergesellschaft der Flughäfen Fiumicino und Ciampino in der italienischen Hauptstadt, noch wichtiger. Sensoren, mit denen früher die Kapazität bestimmter Bereiche maximiert wurde, dienen dort heute dazu, die Einhaltung von Social-Distancing zu überwachen. Mithilfe von TIBCO konnten die Verantwortlichen außerdem analysieren, welche Bereiche geöffnet bleiben und welche geschlossen werden sollten, um ein Maximum an Sicherheit, Betriebseffizienz und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Dank der Analysen konnte Aeroporti di Roma seine täglichen Betriebskosten um fast 40 Prozent senken.

Mithilfe von TIBCOs Cloud-basiertem Integrationsangebot können Unternehmen zentrale Geschäftsprobleme in unterschiedlichen Bereichen lösen ? speziell wenn es darum geht, sich wie gerade beschrieben an die Marktbedingungen anzupassen, die aktuell durch die Corona-Pandemie zusätzlich verschärft wurden, und insbesondere digitale Geschäftsinitiativen zu beschleunigen.

Integration beschleunigen

Eine weitere Neuerung sind Integrationsbeschleuniger, die alle über den TIBCO Cloud Integration Marketplace abrufbar sind. Sie helfen Kunden bei der Bewältigung verschiedener Herausforderungen ? von der Sendungsortung und -verfolgung bis hin zur Verwaltung der Infrastruktur im öffentlichen Nahverkehr.

Durch diese Beschleuniger müssen kundenspezifische maßgeschneiderte Integrationsanwendungen nicht mehr von Grund auf neu entwickelt werden, was letztlich die verschiedenen Unternehmen und Unternehmensbereiche schneller verbindet. Darüber hinaus bietet der Marketplace, in dem sich alle Integrations- und Prozess-Assets an einem zentralen Ort einfach auffinden lassen, die Möglichkeit für Anwender zur Partizipation und für Partner und Entwickler zur Monetarisierung.

Eine neue Anwendererfahrung durch mehr Intelligenz

Die vorgestellten Updates bieten Kunden nicht nur erweiterte Automatisierungsfunktionen, sondern auch intelligentere Analysemöglichkeiten ? mit dem Ziel, jedem Anwender schneller aussagekräftige Daten zur Verfügung zu stellen:

Eine überarbeitete KI-gesteuerte Funktion hilft Kunden dabei, ihr Unternehmen schneller und intelligenter zu vernetzen. Mit den neuen intelligenten Data-Mapping-Funktionen kann jeder Anwender auf maschinenlerngestützte Empfehlungen für die Verbindung von Feldern zwischen getrennten Datenquellen zurückgreifen, die auf historischen Mustern und kontinuierlich gewonnenen Erkenntnissen basieren.

Darüber hinaus bieten die integrierten Analyse-Dashboards auf Basis von TIBCO Spotfire Einblicke in kritische Kennzahlen wie beispielsweise API- und Endpunktnutzung und API-Performance. Sie verkürzen so die Zeit zwischen wichtigen Geschäftsereignissen und digitaler Erkenntnisgewinnung darüber.

Randy Menon, Senior Vice President and General Manager, Connect and TIBCO Cloud, TIBCO, ergänzt: ?Unternehmen suchen heute mehr denn je nach Möglichkeiten, ihre Geschäftsprozesse zu rationalisieren und zu automatisieren ? um schneller, effizienter und flexibler arbeiten zu können. Bei TIBCO konzentrieren wir uns darauf, alle Mitarbeiter eines Unternehmens mit einfach zu bedienenden Tools in die Lage zu versetzen, eine Schlüsselrolle bei der digitalen Transformation zu spielen. Die nun vorgestellten Neuigkeiten zeigen die Leistungsfähigkeit von Datenanalysen und Vernetzung, die Anwender in die Lage versetzen, Applikationen bereitzustellen, die einen wesentlichen Einfluss auf ein Unternehmen und seine Kunden haben, und das innerhalb von Tagen.?

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen zu Cloud Integration finden sich auf dieser Webseite, in diesem Datenblatt und in diesem Whitepaper.

Weitere Hintergrundinformationen zum Anwendungsfall bei Aeroporti di Roma finden sich hier.

TIBCO ist ein weltweit führender Software-Anbieter im Bereich Unternehmensdaten. Er ermöglicht es seinen Kunden, sich zu allen Anwendungen zu verbinden, die Daten zu harmonisieren und Geschäftsergebnisse zuverlässig vorherzusagen, um die schwierigsten datengesteuerten Herausforderungen zu meistern.

TIBCO erschließt das Potenzial, das in Echtzeit-Daten schlummert, um Entscheidungen in kürzerer Zeit und höherer Qualität zu treffen.

Die Connected Intelligence Cloud des Unternehmens bietet nahtlose Integrationen zu allen Applikationen und Datenquellen. Zudem ermöglicht die Plattform die Harmonisierung der Daten, um Einschränkungen beim Zugriff darauf zu beseitigen, sie in einer zuverlässig hohen Qualität zur Verfügung zu stellen und um sie besser kontrollieren sowie steuern zu können. Des Weiteren lassen sich mit ihrer Hilfe verlässliche Vorhersagen zu Ergebnissen treffen, und das in Echtzeit sowie unabhängig vom Datenvolumen.

Informationen dazu, wie Kunden selbst schwierigste geschäftliche Herausforderungen mit Hilfe der Lösungen von TIBCO meistern können, finden sich unter www.tibco.de.