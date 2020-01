Innovative Gaming-Versicherung von Helvetia Deutschland

Bereits zum fünften Mal werden Ende Januar wieder

tausende Gaming-Fans zur DreamHack Leipzig erwartet. Neu in diesem Jahr: Dank

Helvetia Deutschland können die Gamer ihr mitgebrachtes Equipment erstmals

günstig absichern.

Vom 24. bis zum 26. Januar 2020 feiert die DreamHack Leipzig ihr fünftes

Jubiläum. Auch dieses Mal bietet das dreitägige Gamer-Festival neben neuester

Soft- und Hardware zahlreiche Stars und Events auf. Professionelle

eSports-Turniere, ein großer Cosplay-Wettbewerb, die Internationale Deutsche

Casemod-Meisterschaft und vieles andere sorgen für ein abwechslungsreiches

Programm. Dieses Jahr haben sich allein für die DreamHack LAN-Party, die größte

in Deutschland, über 2.000 Gamer angemeldet.

Ob eSports-Profi oder Hobby-Gamer – wer zu solchen Events mit eigenem

Gaming-Equipment anreist, muss bei Beschädigungen oder Verlust meist tief in die

Tasche greifen. Der Wert geht nicht selten in die Tausende. Versichert ist die

wertvolle Ausrüstung in der Regel nur in Ausnahmefällen.

Auf der DreamHack Leipzig 2020 sorgt Helvetia Deutschland nun erstmals für

sorgenfreies Gaming-Vergnügen. Zusammen mit der insurninja GmbH, einem auf

Gamer-Bedürfnisse spezialisierten StartUp, hat Helvetia eine innovative

Ausstellungsversicherung für Gaming-Equipment entwickelt. DreamHack-Teilnehmer

können ihre komplette Ausrüstung (PC, Laptop, Monitor, Konsole, Peripherie,

Stuhl, Streaming-Equipment) bis zu 10.000 Euro jetzt während des gesamten Events

mit einer besonderen Helvetia Allgefahrenversicherung schützen, die exklusiv

über insurninja vertrieben wird.

Für nur 25 Euro ist die Gaming-Ausrüstung beim Transport und vor Ort gegen

Abhandenkommen und Beschädigungen aller Art versichert. Ein verkürzter

Abschlussprozess auf der Website insurninja.com macht die Versicherung schnell

und leicht für alle Teilnehmer zugänglich. Schäden können unkompliziert über ein

Online-Formular oder direkt beim Service-Desk auf dem Festival gemeldet werden.

Hier wird, wenn möglich, auch sofort für Ersatz gesorgt, damit der Gaming-Spaß

kein jähes Ende finden muss.

Helvetia Deutschland selbst ist auf der DreamHack Leipzig 2020 über den gesamten

Veranstaltungszeitraum präsent. In der neuen DreamHack LAN-Lounge sponsored by

Helvetia finden die Gamer Raum für entspannte Auszeiten und bequemes Networking.

Hier gibt´s Tischkicker und Pen & Paper-Spiele.

Aber auch nach dem Festival will Helvetia den Gamern weiter zielgruppengerecht

zur Seite stehen. Zusätzliche Spezialprodukte für die Szene sind gemeinsam mit

insurninja bereits in Planung.

