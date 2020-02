Innovative Messestand-Systeme: VISIOVA Deutschland GmbH und LEDitgo Videowall Germany GmbH verkünden Partnerschaft

Die Besonderheit: Auch LED-Systeme und Aluminiumrahmen anderer Hersteller können in das Baukastenprinzip integriert werden. Bestehende Messestand-Systeme können so einfach adaptiert und angepasst werden. Auf der Euroshop 2020 präsentiert VISIOVA erstmals eine Auswahl ihrer innovativen und umfangreichen Produktpalette.

Das Kernelement sind Aluminium-Rahmensysteme in der Bautiefe 55 mm und 62 mm, die sowohl im Raster 496 mm als auch in 500 mm gefertigt werden können. Ebenso sind gebogene Elemente, Unterkonstruktionen für Messeböden und jegliche Art von Sonderteilen verfügbar. Die Produktion der hochwertigen Rahmensysteme erfolgt ausschließlich in Deutschland. Die Rahmen können sowohl mit Textilgrafiken als auch mit 3 mm starkem Plattenmaterial bestückt werden.

Bei der Auswahl der LED-Screens setzen die Aluminiumprofis ebenfalls auf in Deutschland entwickelte Produkte und kooperieren eng mit den LED-Spezialisten der LEDitgo Videowall Germany GmbH. Die LED-Wände sind in modularer Bauweise in 496 x 496 mm Modulen, 248 x 248 mm Panels und biegsamen Elementen in 2,5 mm und 2,0 mm Pixelpitch sowie transparenten LED-Flächen erhältlich. Die Besonderheit: Die SMD-Platinen der URT-Panels (Ultra Riged Technology) sind komplett vergossen und dadurch vor Schmutz und mechanischer Beschädigung geschützt. Die flexiblen und biegsamen LED-Panels sind ebenfalls komplett vergossen und ideal für kreative Anwendungen. Neben dem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis profitiert der Anwender auch von signifikant geringeren Reparatur- und somit Folgekosten, da Schäden beim Auf- und Abbau vermieden werden können.

Insgesamt sind mehr als 500 Quadratmeter der LEDitgo 496 URT-Module 2,5 mm ab dem Frühjahr im Verkauf bei LEDitgo sowie VISIOVA erhältlich. Weitere 500 Quadratmeter LED-Material, Sondermodule und natürlich Aluminiumrahmen in großen Stückzahlen sind in der Vermietung bei der VISIOVA Rental GmbH in Koblenz und beim Systempartner für Medientechnik, der Rent Event Tec GmbH in Mannheim, verfügbar. Unterdeckungen können so jederzeit durch einen Nachkauf oder eine Zumietung vermieden werden.

VISIOVA – passt auch in Ihr System