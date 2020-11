InoNet beschließt Kooperation mit HMS Networks für Ixxat Lösungen

Der Hersteller und Entwickler von industriellen und professionellen Computing Lösungen InoNet gibt seine Zusammenarbeit in Form einer Kooperation mit dem Bereich Ixxat von HMS Networks bekannt. Unter dem Markennamen Ixxat bietet HMS Networks Kommunikationslösungen für die Bereiche Embedded, Safety, Energy und Automotive-Testing. Ab sofort sind diverse CAN-Erweiterungskarten des Herstellers bei InoNet im Portfolio zu finden.

?Die InoNet Computer GmbH kooperiert im Bereich der CAN-Erweiterung für Automotive Testing Systeme mit einem der Pioniere dieser Technologie. Unter der Marke Ixxat liefert HMS Networks seit Jahren Kommunikationslösungen für die Bereiche Embedded, Safety, Energy und Automotive-Testing. Durch den Fokus der Marke Ixxat auf innovative, leistungsstarke, qualitativ hochwertige und kostengünstige Produkte ist sich die InoNet Computer GmbH sicher einen großen Mehrwert für unsere Kunden der Automotive Produkte vor allem für die Bereiche Datalogging und HiL generiert zu haben?, sagt Korbinian Hecker, Produktmanager Automotive von InoNet.

Die InoNet Computer GmbH ist Entwickler und Hersteller von robusten Industrie-PCs, die genau auf die Anforderungen ihrer Kunden zugeschnitten sind. Zum Portfolio des 1998 gegründeten Unternehmens gehören flexibel konfigurierbare 19″ Rackmount PCs, kompakte und leistungsstarke Embedded-Systeme sowie Panel PCs und Displays in allen Größen, um die Steuerung von Maschinen und Anlagen in unterschiedlichen Branchen zu ermöglichen.

Dank ihres starken Fokus auf Entwicklung und einer eigenen Fertigung am Unternehmenssitz in Taufkirchen bei München ist InoNet in der Lage, jedes System passgenau auf die jeweilige Kundenapplikation zuzuschneiden. Somit finden sich InoNet Industrie PCs überall dort, wo PC-Systeme unter höchsten Anforderungen an Leistung und Belastbarkeit im Dauereinsatz sind – in der Anlagenautomatisierung und Fertigung, Medizin, Digital Signage, industriellen Bildverarbeitung oder beim Einsatz im Fahrzeug.

Durch ein breites Portfolio an Rechnersystemen aller Leistungsklassen, Größen und Robustheit liefern InoNet Industrie-PCs die passende Computing-Lösung an jeder Stelle im Internet of Things-Ökosystem.