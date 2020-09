InoNet-Produkte mit NRTL-Zertifikat für die Markterschließung von Kanada und den USA

Verkaufen Sie Ihre Produkte bereits auf dem kanadischen oder amerikanischen Markt? Für ein Kundenprojekt aus dem Automotive-Bereich wurde ein Embedded-PC aus unserer Concepion-Serie jetzt von einem NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) gemäß der ab dem 20.12.20 verpflichtend geltenden Produktsicherheitsnorm EN62368-1, Edition 2 zertifiziert.

Dieses Zertifikat ist für alle in den USA und Kanada hergestellten oder in Verkehr gebrachten Produkte verpflichtend und berücksichtigt die in diesen Ländern geltenden, strengen Produkthaftungsgesetze. Aus diesem Grund werden hier sowohl die einzelnen Bestandteile des Gerätes, als auch das fertige Produkt als Ganzes und die Prozesse und Abläufe bei der Herstellung überprüft. Durch regelmäßig stattfindende Audits wird die gleichbleibend hohe Qualität der Produkte und Abläufe garantiert. NRTL-zertifizierte Produkte erhalten ein entsprechendes Label, das Ihren Produkten so die Markterschließung in den USA und Kanada ermöglicht.

Sie wollen mehr über unsere NRTL-zertifizierten Produkte erfahren? Setzen Sie sich gerne mit unseren Experten in Verbindung!

