insightsoftware erwirbt französischen Finanzsoftwareanbieter Viareport

Übernahme gründet auf Wachstum und Dynamik von insightsoftware in Europa und bietet neue Lösungen zur Einhaltung von Finanz- und Rechnungslegungsvorschriften, um die Fähigkeiten in den Finanzetagen auszubauen

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2911561-1&h=3421474875&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2911561-1%26h%3D1162332587%26u%3Dhttps% 3A%2F%2Finsightsoftware.com%2F%26a%3Dinsightsoftware&a=insightsoftware , ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen für die Finanzetage, gab heute bekannt, dass das Unternehmen https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2911561- 1&h=1237958990&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D291 1561-1%26h%3D889533944%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.viareport.co.uk%252F%26a%3D Viareport&a=Viareport , einen Finanzsoftwareanbieter übernommen hat, der Cloud-basierte Lösungen für Finanzkonsolidierung, Leasingbuchhaltung, Berichterstellung und Prognose bereitstellt. Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

Viareport hat seinen Sitz in Paris und ist ein Experte für die Bereitstellung von Anwendungen und Diensten, mit denen Finanzchefs, Finanzteams und Wirtschaftsprüfer die finanzielle Leistung einschließlich konsolidierter Berichterstattung sowie Verwaltung von Leasing- und Steuernachweisen optimieren können. Viareport hat Unternehmenskunden aller Größen in ganz Europa und weltweit, darunter Marken wie Clarins, France Air und CBC Radio-Canada.

Die Übernahme von Viareport vergrößert das bereits umfassende Portfolio von insightsoftware für Finanzberichterstattung und Enterprise Performance Management (EPM) um erweiterte Funktionen für marktspezifische Compliance- und Rechnungslegungsvorschriften in Europa. Das Unternehmen bietet integrierte Unterstützung, um den International Financial Reporting Standards (IFRS, dt. internationale Rechnungslegungsvorschriften für Unternehmen) gerecht zu werden, sowie eine Konsolidierungslösung, die auf die unterschiedlichen Abschlussanforderungen einzelner Länder wie Frankreich und Deutschland zugeschnitten ist.

“Die Globalisierung beseitigt zwar einstige Hindernisse für Unternehmenswachstum, erhöht im heutigen digitalen Umfeld aber auch den Druck auf die Finanzchefs, da stets sichergestellt werden muss, dass multinationale Investitionen und Operationen in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsstandards gemeldet werden”, erklärte Mike Lipps, CEO von insightsoftware. “Der Erwerb von Viareport geht eben diese Herausforderungen an und vertieft das umfangreiche Finanzsoftware-Portfolio von insightsoftware. Dadurch bieten wir unseren Kunden in Europa leistungsstarke Funktionen, mit denen sie die Erfüllung der IFRS-Regelungen und anderer nationaler regulatorischer Anforderungen vereinfachen und rationalisieren können.”

“Wir sind stolz darauf, bereits seit 15 Jahren eine der fortschrittlichsten und flexibelsten Finanzsoftware-Suiten Europas für Berichterstellung, Compliance, Konsolidierung und andere Finanzprozesse anzubieten und Finanzchefs und Wirtschaftsprüfern damit die Möglichkeit zu geben, sich auf strategische Analysen zu konzentrieren und die Unternehmensleistung zu optimieren”, erläuterte Emmanuel Amon, CEO von Viareport. “Die Verschmelzung mit insightsoftware bietet unseren Kunden neue Vorteile, insbesondere die Möglichkeit, Konsolidierungs-, Leasingbuchhaltungs- und Compliance-Funktionen mit einem umfassenden Angebot an erstklassiger Finanz- und Betriebsberichterstattungs- und Planungssoftware zu kombinieren. Außerdem können wir so die Geschäftsmöglichkeiten unseres geschätzten Partnernetzwerks erweitern.”

insightsoftware ist in allen Regionen der Welt tätig, hat Kunden in mehr als 130 Ländern und arbeitet mit Tausenden von Vertriebspartnern zusammen. Die Präsenz des Unternehmens in Frankreich und der gesamten europäischen Region wurde Anfang dieses Jahres durch die Übernahme des globalen Marktführers für Finanzplanung und Steuersoftware Longview (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2911561-1&h=344 2539534&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2911561-1% 26h%3D2763013008%26u%3Dhttps%3A%2F%2Finsightsoftware.com%2Fblog%2F2020-02-20%2F% 26a%3Dacquisition%2Bof%2Bglobal%2Bfinancial%2Bplanning%2Band%2Btax%2Bsoftware%2B leader%2BLongview&a=%C3%9Cbernahme+des+globalen+Marktf%C3%BChrers+f%C3%BCr+Finan zplanung+und+Steuersoftware+Longview) gestärkt, der über eine Niederlassung in Paris und ein umfassendes Partnernetzwerk in der gesamten Region verfügt.

Informationen zu insightsoftware

insightsoftware ist ein führender Anbieter von Software für Finanzberichterstattung und Enterprise Performance Management. Wir ermöglichen es dem Büro des Finanzchefs, eine Verbindung zu seinen Unternehmensdaten in Echtzeit herzustellen und diese zu verstehen, damit proaktiv mehr Finanzinformationen im Unternehmen bereitgestellt werden können, was für Spitzen-Finanzteams unerlässlich ist. Mehr als 27.000 Unternehmen weltweit nutzen das Portfolio von Insightsoftware mit erstklassigen Lösungen für Berichterstellung, Analyse, Budgetierung, Prognose, Konsolidierung und Steuern, um ihre Produktivität, Transparenz, Präzision und Compliance zu steigern. Weitere Informationen finden Sie auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2911561 -1&h=3376873449&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D29 11561-1%26h%3D1570420859%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.insightsoftware.com%2F%26a%3Dins ightsoftware.com&a=insightsoftware.com .

Informationen zu Viareport

Viareport ist ein Herausgeber von Finanzsoftware, der leistungsstarke und flexible Lösungen für die Finanzkonsolidierung, Berichterstellung und Prognose bietet, um die Unternehmensfinanzen von kleinen, mittleren und großen Unternehmen zu optimieren. Finanzchefs und Buchhalter nutzen Viareport, damit sie sich auf Lenkung, Analyse und Entscheidungsfindung konzentrieren können, während wir uns um alles andere kümmern. Weitere Informationen finden Sie auf viareport.com.

Viareport wurde von Valentin Salcedo für Unternehmensfinanzierung, RMT vertrat Laurent Marville und Vincent Collas für die Rechtstransaktion und Olivier Goldstein für Steuern, und Altiore wurde von Antoine Monteillet für Unternehmensrecht beraten.

