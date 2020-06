insinno erneut ISO 27001 zertifiziert

Zum vierten Mal in Folge wurde die insinno GmbH nach ISO 27001, der international führenden Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS), rezertifiziert. Für die internationalen Kunden von insinno ein bedeutender Faktor zur Gewährleistung der Datensicherheit und Einhaltung der Compliance-Richtlinien und -Maßnahmen innerhalb der Unternehmen.

Durch das ISMS kann insinno mit seinen technischen Methoden den erforderlichen Schutz für betriebliche und personenbezogene Daten gewährleisten. Geschäftsführer Christian Michel bezeichnet die regelmäßige Zertifizierung als essentiellen Teil der Unternehmensstrategie: ?Mit der Verankerung einer starken Informationssicherheit in unserer Unternehmenskultur werden Mitarbeiter von Beginn an mit dem Umgang sensibler Daten geschult. So können sich unsere Kunden auf uns verlassen.?

Mit dem TÜV Rheinland hat das Unternehmen einen renommierten Zertifizierer an seiner Seite. Bestätigt wurden insinno eindeutige Richtlinien für Planung, Umsetzung, Überwachung und Verbesserung ihrer Informationssicherheit. Dies umfasst Beratung, Konzeption, Entwicklung und Betrieb von BPaaS (Business Process as a Service) und SaaS (Software as a Service) Lösungen in Heidelberg und am Standort Sevilla in Spanien.

Die Heidelberger insinno GmbH ist ein international operierender Partner für digitale Business Innovationen. Für die digitale Zukunft von Unternehmen entwickelt insinno wirtschaftlich erfolgreiche Lösungen innerhalb weniger Wochen von Konzeption bis Go Live und darüber hinaus. insinno vereint jahrzehntelanges Business- und Prozess-Know-how, Projekterfahrung und agile Softwareentwicklung. Der selbst entwickelte Software-Modulbaukasten iCore ermöglicht individuelle skalierbare Lösungen auf Basis von Standardkomponenten und verkürzt die Implementierungszeit signifikant. Damit versetzt insinno Unternehmen in die Lage, wirtschaftlich erfolgreich und zukunftsfähig zu agieren. insinno wurde 2010 gegründet und beschäftigt rund 35 Mitarbeiter an den Standorten Heidelberg und Sevilla.