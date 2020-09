Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung für Schuhhändler CCC Germany beantragt

Der Sanierungs-Geschäftsführer des Schuhhändlers CCC Germany GmbH, Markus Küthe von Stellmach & Bröckers Rechtsanwälte, hat beim zuständigen Amtsgericht Osnabrück einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht folgte dem Antrag und bestellte den Restrukturierungsexperten Stefan Meyer von PLUTA zum vorläufigen Sachwalter.

?Durch die staatlich angeordneten Maßnahmen des Lockdowns zur Bekämpfung der weltweiten Pandemie wurde die CCC Germany mitten in ihrem Restrukturierungsprozess empfindlich zurückgeworfen?, erläutert Peter M. Wolf, seit April 2019 Geschäftsführer der CCC Germany GmbH, die aktuelle Lage.

Der Geschäftsbetrieb der Filialen wird fortgeführt. Parallel dazu will Küthe, seit vergangene Woche Sanierungs-Geschäftsführer der CCC Germany GmbH, mit Unterstützung der vorläufigen Sachwaltung zügig an die anspruchsvollen Gespräche mit Geschäftspartnern über mögliche Sanierungs-Beiträge anknüpfen: ?Die besonderen unternehmerischen Herausforderungen bei der CCC Germany liegen unter anderem ?in großen Verkaufsflächen bei überwiegend hohen Mieten?, fasst Küthe seine ersten Erkenntnisse zusammen.

Die weitläufigen Flächen der CCC-Schuhgeschäfte sind vorwiegend in Top-Lagen von Einkaufszentren oder Shopping-Arcaden angesiedelt. Besucherfrequenz und Umsätze kamen nahezu zum Erliegen, nachdem Einkaufszentren und viele Flächen geschlossen werden mussten. Zwischenzeitlich durften die Filialen Schritt für Schritt unter Auflagen wieder geöffnet werden, jedoch bleiben viele davon weit von einem Normalbetrieb entfernt. Erhoffte Nachholeffekte realisieren sich bislang nicht. Umsätze blieben auf diesen Flächen in den Sommermonaten weit hinter den Erwartungen zurück.

Zu CCC Germany GmbH

Seit 2019 befindet sich die CCC Germany GmbH einen Restrukturierungsprozess, bei dem für die CCC-Stores wirtschaftlich tragbare Anschluss- oder Fortführungslösungen entwickelt und umgesetzt werden sollen. Die Gesellschaft betreibt keinen eigenen Online-Shop. Zuletzt erwirtschaftete die Gesellschaft einen Jahresumsatz von rund 20 Millionen Euro. In den 65 Verkaufsläden sind rund 470 Mitarbeiter*innen beschäftigt. Die HR Group ist seit Ende 2018 Gesellschafterin der selbständigen Tochtergesellschaft und ist von dem Antrag auf Eigenverwaltung der CCC Germany GmbH nicht betroffen.

Über Stellmach & Bröckers

Die Sozietät Stellmach & Bröckers konzentriert sich darauf, Schwachstellen und Krisenszenarien ihrer Auftraggeber zu analysieren, um individuelle Sanierungs- und Restrukturierungskonzepte zu entwickeln.

Die Sozietät verfügt über jahrelange Sanierungskompetenz und unzählige Erfahrungen in der Bewältigung von Unternehmenskrisen. Das Team aus Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern operiert in einem weit? verzweigten Netzwerk, dessen Fokus auf die Sanierung angeschlagener Unternehmen ausgerichtet ist.

Restrukturierung und Sanierung sowohl innerhalb als auch außerhalb einer Insolvenz gehören zu den Schwerpunkten der Sozietät: Zu den Erfolgen des Sanierungs-Geschäftsführer Küthe gehören unter anderem die Sanierung von SinnLeffers (heute firmierend unter SiNN GmbH), des eCommerce-Händlers Gärtner Pötschke und der REII ? Development AG, die das Einkaufszentrum DormaCenter in Dormagen betrieb. Dort verantwortete Küthe als eigenverwaltender Vorstand den Verkauf eines Multifunktions-Einkaufszentrums mit Fachmarktzentrum, Gastronomie, einem Multiplex-Kino auf einer Gesamtnutzfläche von über 10.000 Quadratmetern sowie einer Tiefgarage in der Metropolregion Rheinland an Kaufland.

Über PLUTA

PLUTA hilft Unternehmen in rechtlich und wirtschaftlich schwierigen Situationen. Seit der Gründung 1982 ist PLUTA stetig gewachsen und beschäftigt heute rund 500 Mitarbeiter in Deutschland, Spanien und Italien. Mehr als 290 Kaufleute, Betriebswirte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsjuristen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Ökonomen, Bankfachwirte, Buchhalter, Ingenieure und Fachkräfte für Insolvenzverwaltung, darunter viele mit Mehrfachqualifikationen, sorgen für praktikable, wirtschaftlich sinnvolle Lösungen. PLUTA unterstützt insbesondere bei der Sanierung und Fortführung von Unternehmen in Krisen oder Insolvenzsituationen und entsendet bei Bedarf auch Sanierungsexperten in die Organstellung. PLUTA gehört zur Spitzengruppe der Sanierungs- und Restrukturierungsgesellschaften, was Rankings und Auszeichnungen von INDat, JUVE, The Legal 500, Who?s Who Legal, brandeins, Wirtschaftswoche, Focus und ACQ 5 Law Award belegen. Weitere Infos unter www.pluta.net.

