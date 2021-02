INSTIEG BERUF Karlsruhe ? Größte regionale Messe für berufliche Ausbildung

Die EINSTIEG BERUF ist jedes Jahr eine feste Größe im Terminkalender von Schülern und Schulabgängern. Die in diesem Jahr rein digitale Messe war vom 31. Januar bis 14. Februar online, am 05. Und 06. Februar fanden die Live-Tage mit Vorträgen und Standbesetzung statt. Veranstalter ist, wie in jedem Jahr, die IHK Karlsruhe in Kooperation mit der Handwerkskammer Karlsruhe und der Bundesagentur für Arbeit/Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt.Rund 16.000 junge Besucher nutzten die Plattform, um sich beruflich zu orientieren, Berufsbilder kennenzulernen und direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die Ausbildungsstellen anbieten. Rund 170 Aussteller präsentierten Ihre Ausbildungsstellen und führten Gespräche mit Interessierten ? via Text- oder Video-Chat oder am Telefon. Interessenten konnten sich sogar direkt bewerben.Hierzu realisierte PINK Event Service die Messe ? angefangen von der Landingpage, die bereits Monate im Voraus über die EINSTIEG BERUF informierte, über die grafische Gestaltung und Einrichtung des Messegeländes, der Lobby, der Hallen und einzelnen Stände, bis hin zum Streamen der Vorträge an den Live-Tagen und dem technischen Support an den Veranstaltungstagen. Im Messe-Café konnten die Besucher sich untereinander austauschen und netzwerken.Ein Erklärvideo, das PINK im Vorfeld produziert hatte, begrüßte den Besucher schon am Eingang und erleichterte die Navigation und die Nutzung der verschiedenen Funktionen.Alles in allem war die Messe rundum gelungen und unverzichtbar, um Ausbildungsbetriebe und Jugendliche auf Ausbildungsplatzsuche zueinander zu bringen.