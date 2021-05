Integration SAP HANA und Omnis Studio

Dank einer neuen Partnerschaftsvereinbarung mit SAP, die von Software Products Italia (SOFTPI), dem Value Added Distributor für die Märkte Italien, Spanien und LATAM, vermittelt wurde, können alle Omnis-Partner und auch Unternehmen, die bereits SAP HANA-Datenbanken einsetzen, die Vielseitigkeit von Omnis Studio jetzt auf die nächste Stufe heben. So wird die flexible Funktionalität von Omnis Studio jetzt durch die leistungsstarke In-Memory-Verarbeitung von SAP HANA erweitert – eine Kombination, die die Integration von Datenströmen und Anwendungen sowohl vereinfacht als auch beschleunigt.

Zu den potenziellen Auswirkungen auf die Performance äußert sich Softpi Sales and Marketing Director Andrea Guidi: „Der Einsatz der In-Memory-Verarbeitung, die den RAM-Speicher der Systeme voll ausnutzt, stellt einen evolutionären Sprung dar. Der Einsatz dieser Technologie für die Omnis Studio 10.2 Plattform ermöglicht uns eine exponentielle Steigerung der Performance.“

Die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Omnis Studio Plattform wird durch die umfassende Datenbank-Konnektivität erheblich erhöht. Zu den aktuellen DB-Anwendungen mit Omnis Studio-Kompatibilität gehören zum Beispiel Oracle, MS SQL Server, Sybase, DB2, MySQL und PostgreSQL sowie viele JDBC- und ODBC-kompatible Datenbanken. Mit SAP S/4 HANA wird die Datenverarbeitungsleistung, die Entwicklern zur Verfügung steht, noch weiter erhöht, insbesondere wenn man bedenkt, dass Omnis-Anwendungen auch Daten von einem Datenbanksystem zu einem anderen übertragen und sogar gleichzeitig auf verschiedene Datenbanken zugreifen können.

In Verbindung mit der bahnbrechenden Design-Architektur von SAP HANA können Omnis-Entwickler jetzt neue Möglichkeiten für ihr Unternehmen erschließen, indem sie die enorme Produktivität von Omnis Studio bei der App-Entwicklung mit der schnellen Online-Transaktionsverarbeitung (OLTP) und der fortschrittlichen Online-Analyseverarbeitung (OLAP) von SAP HANA kombinieren.

Der In-Memory-Datenspeicher von SAP HANA nutzt ?dynamisches Tiering“, um den Zugriff auf regelmäßig abgerufene Daten zu priorisieren und so außergewöhnlich schnelle Zugriffsgeschwindigkeiten zu erzielen. Auch die Verwaltung von Daten in spaltenbasierten Tabellen anstelle von Zeilen führt zu deutlich schnelleren Lesezeiten, da eng zusammenhängende Datensätze, die in einer einzigen Spalte gespeichert sind, relativ einfach vertikal komprimiert werden können. Mit diesen Eigenschaften können sich Entwickler auf einen neuen, zeitgemäßen Standard in der Datenverarbeitung einstellen: maximale Flexibilität und Präzision bei nahezu null Latenz.

Diese enorme Leistung kommt daten- und ressourcenintensiven Web- und Mobilanwendungen unmittelbar zugute. Hohe Datenlasten, wachsende Benutzerzahlen und komplexe Datenverarbeitung mit immer höheren Geschwindigkeiten sind damit einfacher zu bewältigen, wobei gleichzeitig die Anforderungen an die Systemressourcen reduziert werden.

App-Entwickler können jetzt das Beste aus zwei leistungsstarken Optionen kombinieren: die schnellen App-Entwicklungsfunktionen von Omnis Studio, um eine Lösung in kürzerer Zeit und mit weniger Ressourcen für alle Plattformen und Geräte zu liefern, im Zusammenspiel mit der enormen Leistung, Sicherheit und den fortschrittlichen Analysen von SAP HANA, die strategische Maßnahmen und Geschäftsentscheidungen in Echtzeit voll unterstützen können.

Auch Firmenkunden, die bereits SAP HANA einsetzen, können von einem möglichen Produktivitätsschub profitieren. Mit der Entwicklungsumgebung von Omnis Studio werden Unternehmen in der Lage sein, Windows-, Mac-, Android- und iOS-Apps für mobile, Web- und Desktop-Anwendungen in Rekordzeit und mit geringeren Ressourcen zu erstellen. Dank dieser verbesserten Flexibilität können Unternehmen intelligentere Apps produzieren und weitaus agiler auf die Anforderungen des Marktes reagieren.

Omnis Studio

Omnis Studio 10 ist eine produktive und flexible Applikations-Entwicklungsumgebung, die entwickelt wurde, um wirkliche Konnektivität und Integration dort zu erleichtern, wo Kompromisse keine Option sind. Ein entscheidendes Merkmal von Omnis Studio ist seine einzigartige, leicht zu erlernende Programmiersprache: Jede Anwendung braucht nur einmal programmiert zu werden und läuft dann auf praktisch jedem Gerät, Browser und Betriebssystem – was Ihnen vollständige Netzwerkkompatibilität und konkurrenzlosen, plattformübergreifenden Zugriff und Kommunikation ermöglicht. Und weniger manuelle Eingaben bedeuten, dass Sie die gleiche Funktionalität mit kleineren Entwicklungsteams erreichen, wodurch Sie Geld sparen und Ihre Ideen viel früher auf den Markt bringen können.

Über Omnis

Über vier Jahrzehnte hinweg hat sich Omnis Software kontinuierlich weiterentwickelt und unterstützt Software-Entwickler in allen Branchen und Geschäftsbereichen. Die große Erfahrung des Unternehmens in der plattformübergreifenden Entwicklung bedeutet, dass es heute eine der ausgereiftesten und leistungsstärksten Applikations-Entwicklungsumgebungen anbietet, die auf dem Markt zu finden sind. Mit der in seine DNA eingebauten Flexibilität ist Omnis Studio die perfekte Wahl für die heutigen kommerziellen Umgebungen, die alle Arten von mehrschichtigen, unternehmensweiten und webbasierten Anwendungen erfordern. In unserer konvergenten, interaktiven Welt, in der Veränderungen sicher sind, aber alles andere offen steht, wird Omnis damit immer unentbehrlicher.?

Omnis Software wurde 1979 gegründet und ist heute im Besitz der OLS Holdings Ltd, eines britischen Unternehmens, das einer Reihe von Omnis-Entwicklern und -Distributoren gehört. Zum Vorstand des Unternehmens gehören bestehende Kunden in Australien, Deutschland und Italien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Großbritannien mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich und den USA sowie Distributoren in verschiedenen Teilen der Welt.