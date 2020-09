Integrations-Spezialist PROCLANE entwickelt SAP CPI Cloud Connector für Salesforce

Die Hamburger Integrationsspezialisten von PROCLANE Integration bieten seit einiger Zeit Data Integration Leistungen auf Basis der SAP Cloud Platform Integration CPI an. Damit können Unternehmen, die SAP CPI zur Anbindung ihrer nonSAP-Systeme erworben haben, Unterstützung von PROCLANE erhalten.

Nun entwickelt PROCLANE einen Standard Cloud Connector für die Anbindung von SAP ERP und Salesforce. Der PROCLANE Cloud Connector für Salesforce bildet alle gängigen Integrationsszenarien ab, die für einen Datenaustausch von SAP ECC bzw. S/4HANA und Salesforce relevant sind. Hierzu zählen z.B. Kundenstammdaten, Angebote und Aufträge, sowie Kennzahlen und Dokumente. Die entwickelten Prozesstemplates oder auch iFlows können bedarfsgerecht verwendet und angepasst werden. Zudem sorgen Alerts und Error Handling für einen reibungslosen Ablauf der Prozesse.

PROCLANE Geschäftsführer Emil Hadner: ?Schon in der Vergangenheit könnten wir SAP Kunden bei der Anbindung von SAP und Salesforce unterstützen. Bisher mit unserer eigenen IntegrationMan Middleware. Da wir die Integrationsprozesse von IntegrationMan auf SAP CPI adaptieren können, entsteht für unsere Kunden ein echter Mehrwert in der Realisierung der Salesforce Integration mit SAP CPI.?

Mehr Informationen bietet die PROCLANE-Website: https://proclane.com/….

PROCLANE ist ein führendes Systemhaus für eCommerce, Data Integration und Beratung für digitale Prozesse. Die PROCLANE-Kunden kommen überwiegend aus dem SAP-Umfeld. Der Geschäftsbereich PROCLANE Integration ist spezialisiert auf die SAP Integration mit nonSAP-Systemen.

SAP? and SAP NetWeaver? are registered trademarks of SAP SE in Germany and in several other countries.