Integrierte IoT-Prozesse lösen Papierprozesse ab

Digitale Technologien und Know-how entscheiden in der heutigen Arbeits- und Wirtschaftswelt über die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Dabei steht die digitale Vernetzung im Focus der Entwicklungen. Manuelle Prozesse, verbunden mit Papierbearbeitung, wird sich in den nächsten Jahren mehr und mehr aus dem Geschäfts- und Privatleben auf ein Minimum reduzieren.

Intelligente Software- und Systemlandschaften ermöglichen die Vernetzung von Mensch und Maschine. Speziell für die Rohstoffverarbeitende Branche betrifft dies die Mitarbeiter in Werk und Verwaltung, LKW-Fahrer und LKWs selbst, Polier und Bauleiter, Baumaschinen ? vom Brecher bis zum Radlader, Mischturm und Silo im Werk; und Pumpe, Fertiger und Walze auf den Baustellen. Die effiziente Auslastung, der digitale Belegfluss mit allen Informationen für die direkte Weiterverarbeitung stehen dabei im Vordergrund.

PRAXIS EDV-Betriebswirtschaft- und Software-Entwicklung hat sich dabei schon vor vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, die Liefer- und Geschäftspartner digital zu vereinen. Das Konzept Let?s connect beschreibt den digitalen Datenfluss vom Rohstoffeinkauf bis zur Anlieferung bzw. Weiterbearbeitung auf der Baustelle. Let?s connect ermöglicht Daten und Belege zwischen Werk, Maschine und Logistik der involvierten Geschäftspartner automatisiert, papier- und berührungslos zu erzeugen, zu bearbeiten und weiterzuleiten. PRAXIS ist der kompetente und erfahrene Partner, um die Digitalisierung Schritt für Schritt umzusetzen. Mit über 30 Jahren Branchenerfahrung in den Kies-, Schotter-, Sand-, Asphalt- und Betonwerken sprechen die Mitarbeiter genau Ihre Sprache.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) unterstützt den Mittelstand. Mit dem Programm ?Digital Jetzt ? Investitionsförderung für KMU? werden finanzielle Zuschüsse für Firmen ausgegeben. Die Investition in die Qualifizierung der Mitarbeiter und in mehr digitale Technologien ist wichtig für die Zukunft ? egal welche Branche! PRAXIS unterstützt die Unternehmen im Rohstoff- und Schüttgutbereich in der individuellen Beratung und Projektumsetzung.

Am 17.11. & 01.12.2020 bietet das Unternehmen ein Webinar genau zu diesem Themenbereich an. Interessierte Unternehmen können sich einen Überblick der aktuellen Technologien für die eigene Branche verschaffen. www.praxis-edv.de

Die PRAXIS EDV-Betriebswirtschaft- und Software-Entwicklung AG wurde 1989 in Baden-Württemberg gegründet. Seit 1997 richtet sich der Fokus zunehmend auf die Branchensoftware WDV20xx und damit die Geschäftsprozessintegration von der Ausschreibung bis zur Kostenrechnung und Betriebsdatenerfassung und Terminal-Verwiegung für Zulieferbetriebe und Schüttgutunternehmen im Tief- und Straßenbau. Dazu kommt seit 2011 die IT-Automation und Managed Services von IT-Infrastrukturen für die Anwender der Software. Im Jahre 2012 ist der PxDigiStift? als ergänzendes Erfassungsinstrument eine Bereicherung für alle EDV-Anwender ? dies völlig branchenneutral und bereichsübergreifend. Im Jahre 2013 wurde die softwaregestützte Baustellenlogistik mit BaustellenApp und LeanManagement entwickelt. Bau-Unternehmen im Asphalteinbau und Zulieferwerke werden erstmalig datenseitig vollkommen automatisiert vernetzt. Dadurch ist die PRAXIS EDV- Betriebswirtschaft- und Software- Entwicklung AG das erste deutsche Unternehmen, das diese zukunftsorientierte Vision verfolgt. Wichtig ist hierbei die Schließung von immer größer werdenden Bedarfslücken: IT-Prozess-Automation in zunehmend in homogenen und komplexen IT-Infrastrukturen bei mittelständischen Unternehmen zu einem bezahlbaren Preis. Das 25-köpfige Team ist der Schlüssel zum Erfolg und immer neuen Innovationen in den Branchen der Kies-, Sand-, Steine-, Erden-, Asphalt-, Transportbeton- und Baustoff-Recycling-Unternehmen und deren Werken, sowie den Bau-Unternehmen im Tief- und Straßenbau. Die Vernetzung der PRAXIS Software AG selbst mit den Branchenverbänden und Institutionen sichert das frühestmögliche Integrieren von Vorschriften und spezifischen Parametern in die Branchen-Anwendungen ? und damit hohe Investitionssicherheit für die Kunden.

Mit über 3.500 Anwendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört in der Branchensoftware-Entwicklung WDV20xx für die Schütt-, Veredelungs- und Baustoff- Industrie zu den Marktführern. Durch die gesellschaftliche Integration in der BSM Business Software für den Mittelstand eG erweitert das Systemhaus elementar mit über 200 Fachkräften in den unterschiedlichsten Spezialbereichen die Kompetenz bundesweit.

Im November 2013 folgt die Gründung der PRAXIS Branchen-Software Schweiz GmbH für die Schweiz und Österreich mit eigenem Vertrieb und Kundensupport. Im April 2014 wurde mit PRAXIS Bayern in München das Vertriebs- und Servicekonzept für Bayern und Österreich ausgebaut.