Integrierte Omnis-Webanwendung macht das Gerichtsverfahren in Madagaskar fit für das 21. Jahrhundert

Die Räder der Justiz können sich in Madagaskar jetzt wohl viel schneller drehen, da jedes Gericht auf der Insel nun Zugang zu einem hochmodernen digitalen System hat. Die alten IT-Netzwerke und papierbasierten Verfahren sind verschwunden, von nun an wird die digitale Justiz Madagaskars über eine hochgradig sichere, papierlose Büroumgebung verwaltet. Hauptnutznießer dieser neuen Lösung – das Ergebnis einer kooperativen Partnerschaft zwischen dem Staat Madagaskar und der Europäischen Union – werden das Justiz- und das Finanzministerium der Insel sein. Capdata Software gewann die Projektausschreibung und präsentierte eine umfassende Weblösung, die mit Omnis Studio entwickelt wurde und die die unkomplizierte, geräte- und plattformübergreifende Konnektivität nutzt, für die die Omnis JavaScript Client Technologie entwickelt wurde.

Die Verankerung im Justizsystem dieser demokratischen Republik ist eine enorme Herausforderung: Die Omnis-Webanwendung verwaltet nahtlos drei verschiedene Arten madagassischer Gerichte und erfüllt die täglichen Anforderungen von 20.000 Benutzern, die auf ein System zugreifen, das auf 19 verschiedene Server verteilt ist. Dabei umfasst die neue End-to-End Systemdigitalisierung den gesamten Rechtsprozess bis hin zur Abfassung des endgültigen Urteils. Dies erfordert umfangreiche administrative Unterstützung einschließlich der Digitalisierung jeder Art von Gerichtsdokumenten und der Verwendung eines fortschrittlichen Texteditors, der die Erstellung und Handhabung einer Vielzahl von Rechtsvorlagen in zwei Sprachen erleichtert. Und es erfordert auch die Stabilität und die verlässliche Sicherheit, die Omnis Studio als Basis garantiert.

Moderne Standards rechtlicher Transparenz stellen natürlich auch hohe Anforderungen an strengste Authentizität und ein Höchstmaß an Sicherheit. Daher muss Madagaskars neues, auf Omnis basierendes Gerichtssystem nun ununterbrochen verfügbar sein, um alle Dokumente mit Hilfe von QR-Code-Lesegeräten und Identifikationsschlüsseln zu zertifizieren, und gleichzeitig eine robuste Datensicherheit implementieren, Cloud-Backups verarbeiten und eine PostgreSQL-Datenbank auf dem neuesten Stand der Technik pflegen, um den Überblick über alle Daten und Vorgänge zu behalten.

Der technische Direktor von Capdata Software, Marcel Ramanantsoa, erklärt, warum Omnis Studio die logische Wahl für diese Aufgabe war: “Nach früheren Problemen, mit denen die madagassische Verwaltung konfrontiert war, war der Bedarf an einer robusten, modularen, skalierbaren und gut wartbaren Lösung enorm gestiegen… Omnis Studio ermöglichte es, kohärent, effektiv und vollständig auf die technischen und architektonischen Anforderungen des Projekts zu reagieren.?

Und zur Entscheidung, die Omnis JavaScript Client-Technologie einzusetzen, fügt Herr Ramanantsoa hinzu: “Wir haben die Omnis JavaScript Client-Technologie für dieses Projekt aufgrund ihrer Effizienz bei der Entwicklung sowie ihrer Schnelligkeit und Einfachheit bei der Bereitstellung gewählt. Omnis Studio ermöglicht eine leistungsstarke UI-Entwicklung und erlaubt es uns, sofort auf alle Benutzeranforderungen und Änderungswünsche zu reagieren.”

Das NFD-Projekt

Diese fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Madagaskar und der EU ist nur ein Teil eines laufenden NFD-Projekts (in Madagaskar bezeichnet als: Ny Fanjakana ho an– ny Daholo be: “Verwaltung für alle”), das den Aufbau einer guten Regierungsführung unterstützen und die Modernisierung der staatlichen Verwaltung vorantreiben soll.

Dabei weist Marcel Ramanantsoa auf den wichtigen Beitrag hin, den dieses Justizprojekt bereits für das NFD-Programm geleistet hat: “Das Projekt wurde von der Europäischen Union und vom Justizministerium begrüßt, da die Umsetzung der Gesamtlösung es ermöglicht, in der digitalen Transformation der Verwaltung einen großen Schritt vorwärts zu machen.?

Capdata Software

Als Spezialist für Web- und mobile Lösungen verfügt Capdata Software über umfassende Erfahrung in der Anwendungsentwicklung mit Omnis Studio. Ihr Entwicklerteam verwendet bewährte und neue entwickelte Technologien und nutzt seine umfangreichen Erfahrungen, um zuverlässige, innovative Lösungen zu schaffen. Capdata Software kennt und versteht die Herausforderungen der Datenmobilität – eine ihrer absoluten Stärken ist die Entwicklung und Verwendung von APIs zur Verknüpfung bestehender Informationsnetzwerke, die den Datentransfer automatisieren und dadurch die manuelle Eingabe erheblich reduzieren.

Omnis Studio

Omnis Studio 10 ist eine produktive und flexible Applikations-Entwicklungsumgebung, die entwickelt wurde, um wirkliche Konnektivität und Integration dort zu erleichtern, wo Kompromisse keine Option sind. Ein entscheidendes Merkmal von Omnis Studio ist seine einzigartige, leicht zu erlernende Programmiersprache: Jede Anwendung braucht nur einmal programmiert zu werden und läuft dann auf praktisch jedem Gerät, Browser und Betriebssystem – was Ihnen vollständige Netzwerkkompatibilität und konkurrenzlosen, plattformübergreifenden Zugriff und Kommunikation ermöglicht. Und weniger manuelle Eingaben bedeuten, dass Sie die gleiche Funktionalität mit kleineren Entwicklungsteams erreichen, wodurch Sie Geld sparen und Ihre Ideen viel früher auf den Markt bringen können.

Über Omnis

Über vier Jahrzehnte hinweg hat sich Omnis Software kontinuierlich weiterentwickelt und unterstützt Software-Entwickler in allen Branchen und Geschäftsbereichen. Die große Erfahrung des Unternehmens in der plattformübergreifenden Entwicklung bedeutet, dass es heute eine der ausgereiftesten und leistungsstärksten Applikations-Entwicklungsumgebungen anbietet, die auf dem Markt zu finden sind. Mit der in seine DNA eingebauten Flexibilität ist Omnis Studio die perfekte Wahl für die heutigen kommerziellen Umgebungen, die alle Arten von mehrschichtigen, unternehmensweiten und webbasierten Anwendungen erfordern. In unserer konvergenten, interaktiven Welt, in der Veränderungen sicher sind, aber alles andere offen steht, wird Omnis damit immer unentbehrlicher.

Pressekontakt

Omnis Software Germany GmbH

www.omnis.net

Email: ge.info@omnis.net

Capdata Software

www.capdatasoft.com

Omnis Software wurde 1979 gegründet und ist heute im Besitz der OLS Holdings Ltd, eines britischen Unternehmens, das einer Reihe von Omnis-Entwicklern und ?Distributoren gehört. Zum Vorstand des Unternehmens gehören bestehende Kunden in Australien, Deutschland und Italien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Großbritannien mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich und den USA sowie Distributoren in verschiedenen Teilen der Welt.