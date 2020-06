Intelligente Tischlerei mit myGEKKO

Wenn sich ein Tischler, ein Elektrotechniker und myGEKKO zusammentun, entsteht eine Symbiose der besonderen Art. Eine Verbindung zwischen Menschen, Gebäude und Technik. Die Hauptakteure in diesem Fall sind Manuel Walter von der Tischlerei Walter Meinrad KG und Jürgen Wirth von der Elektrowerkstatt Elektro Wirth in Kombination mit dem System von myGEKKO. Jeder Einzelne ist ein Profi auf seinem Gebiet und zusammen haben sie ein ideales Endergebnis geschaffen.

Die intelligente Gebäudeautomation von myGEKKO kennt keine Grenzen und ist für jegliche Situation, jedes Szenario und alle Anforderungen gewappnet. Egal ob Hotel, Privathaus oder Kleinunternehmen: Das System von myGEKKO passt sich an. So auch im Falle der Tischlerei Walter Meinrad KG in Kurtinig. Herr Walter hat sich auf Empfehlung seines Elektrotechnikers für myGEKKO entschieden. Jürgen Wirth ist langjähriger und überzeugter Partner von myGEKKO: ?Das System ist zeitgemäß, einfach in der Bedienung und flexibel einsetzbar und kann dadurch sämtliche Kundenwünsche erfüllen?.

Mit der intelligenten Gebäudeautomation von myGEKKO hat Herr Walter nicht nur für mehr Komfort in seinem Arbeitsumfeld gesorgt, sondern zudem für eine vereinfachte Steuerung seiner bereits vorhandenen Elemente. Was bedeutet das im Alltag für Herrn Walter? Es bedeutet, dass er sowohl die Heizung als auch die Kühlung schnell und unkompliziert mit seinem Smartphone regulieren kann. Dank der myGEKKO Web App können jegliche Anwendungen der Technik per Smartphone oder Tablet bedient werden. ?myGEKKO ist einfach und übersichtlich zu bedienen? erklärt Herr Walter. Somit kann er nicht nur jegliche Räumlichkeiten auf seine Wohlfühltemperatur einstellen, sondern diese auch mit nur einem Klick nach oben oder unten korrigieren. Wir verbringen einen Großteil unseres Erwachsenenlebens bei der Arbeit. Warum also nicht auch dort die bestmöglichen Bedingungen schaffen? Im Grunde heißt das für Herrn Walter, dass er sich um die Temperatur am Arbeitsplatz das ganze Jahr über keine Gedanken mehr machen muss.

Ein weiterer wichtiger Bereich sowohl bei Privathaushalten als auch bei Unternehmen liegt in der Sicherheit. Dank des myGEKKO Alarmsystems wird Herr Walter sofort auf Gefahren aufmerksam gemacht. Das funktioniert mittels Anruf durch den myGEKKO Plus Caller Dienst. Herr Walter wird also umgehend angerufen, sobald in der Tischlerei die Alarmanlage ausgelöst wird. Dadurch hat er ganzjährig die Sicherheit, zu wissen, ob in seinem Unternehmen alles in Ordnung ist und dass er gegebenenfalls informiert wird. Dadurch hat Herr Walter sein Unternehmen immer in der Hosentasche mit dabei.

Die Tischlerei wird mittlerweile in dritter Generation geführt und hat sich zu einer modernen Bautischlerei weiterentwickelt. Ihre Vision von innovativen Technologien hat sich durch das System von myGEKKO ganzheitlich in ihrem Betrieb manifestiert. Die Technik von myGEKKO liegt nicht nur im Trend, sondern ist auch eine Zukunftsvision. Herr Walter ist nur einer von vielen zufriedenen myGEKKO User, die ihren Arbeitsalltag dank intelligenter Gebäudeautomation schneller, sicherer und komfortabler gestalten.

Die Ekon GmbH mit Sitz in Bruneck (Südtirol / Italien) ist seit 1999 mit ihrem Produkt myGEKKO eines der innovativsten Unternehmen im Bereich der Hausautomation. myGEKKO ist ein ortsunabhängiges, hersteller- und plattformübergreifendes Regel- und Automatisierungssystem, mit dem alle Anlagen und Geräte zentral erfasst, gesteuert sowie kontrolliert werden. myGEKKO bietet im Bereich der Installation alle möglichen Schnittstellen an die verschiedenen Installation- und Medienbussystemen. Ob Modbus, EnOcean oder KNX – die optimale Verkabelungsart hängt von den Bedingungen des Gebäudes und des Benutzers ab. Derzeit bedient die Ekon GmbH die Märkte Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien.

