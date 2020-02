IntelliShop startet mit Roadshow?B2B.COMMERCE.2020? in Freiburg

Mit der Roadshow B2B.COMMERCE.2020 bringt die IntelliShop AG in diesem Jahr Experten Know-How rund um Digitalisierung im Mittelstand in mehrere deutsche Großstädte. Der Auftakt der Roadshow findet am 28. April im Freiburger Humboldtsaal statt ? gemeinsam mit dem IntelliShop Partner Continum AG. Michael Döhler, Head of Consulting der IntelliShop AG und Julian Sayer, Vorstand für Vertrieb, Marketing und Entwicklung der Continum AG werden in einem Deep-Dive das Thema B2B-Commerce in der Cloud beleuchten und über die Zukunft des E-Commerce im Mittelstand sprechen.

Mitwachsende E-Commerce Plattform in der Cloud

Im Mittelpunkt des Events steht das Thema B2B-Commerce in der Cloud und damit verbunden die Möglichkeiten der Skalierbarkeit und Internationalisierung durch die richtige Hosting-Lösung. Um die in Unternehmen gesetzten Ziele wie Traffic-Steigerung, mehr Umsatz und die Ausweitung in neue Märkte zu erreichen, müssen Herausforderungen innerhalb der IT-Infrastruktur hinsichtlich Skalierbarkeit, Sicherheit und Performance des digitalen Vertriebs gemeistert werden.

Die Roadshow-Teilnehmer erfahren beim Event nicht nur, wie eine passgenaue Hosting-Lösung aussehen kann, sondern auch inwiefern sich eine flexible IT-Infrastruktur an die Shop-Anforderungen anpasst und wie sie dabei Performance und Internationalisierung ermöglicht.

Insights und Austausch

Im anschließenden Experten-Panel erhalten die Teilnehmer nicht nur Einblicke in die Welt des B2B-Commerce und des Hostings, sondern auch neue Impulse direkt aus der Praxis für die Umsetzung ihrer eigenen E-Commerce-Projekte. Die Experten plaudern aus dem Nähkästchen und freuen sich natürlich auch auf aktiven Austausch mit den Teilnehmern während des Panels.

Networking

Neben Impulsen aus der Welt des B2B-Commerce steht Networking im Mittelpunkt des Abends. Die Teilnehmer können Ihr Know-how nicht nur mit den Experten Michael Döhler und Julian Sayer, sondern auch mit Branchenkollegen austauschen. Getränke und Fingerfood sorgen für eine angenehme Atmosphäre in den exklusiven Räumlichkeiten des Humboldtsaals in Freiburg.

Anmeldung & Tickets

Bis zum 10. April 2020 sind kostenfreie Early-Bird-Tickets erhältlich, die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt. Genauere Informationen zu den Tickets und der Anmeldung finden Sie hier:

Jetzt anmelden >>

Gegründet im Jahr 2004, verzeichnet die IntelliShop AG (www.intellishop-software.com) hohe jährliche Wachstumsraten und konnte sich schnell als einer der innovativsten Anbieter für komplexe Shopsysteme im Enterprise-Segment etablieren. Die modulare Architektur und der innovative Prozessmanager ermöglichen eine vollständige Anpassung des Shops an die bewährten Unternehmensprozesse. Dank integrierter Middleware erfolgt die schnelle und problemlose Integration in die vorhandene IT-Infrastruktur. Zu den Kunden gehören zum Beispiel Eppendorf, Miltenyi Biotec, Wieland Electric, Gemü, Jordan, Knauf, Kaut-Bullinger, Nordwest Handel, T-Mobile, telering oder eismann.