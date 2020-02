Intensiv­seminar ?Effizientes Varianten­­management für konfi­­gurier­bare Produkte?

Wir laden Sie ein zur Teil­nahme am Intensiv­seminar ?Effizientes Varianten­management für konfi­gurier­bare Produkte?. Der nächste Seminar-Termin ist am 21./22.04.2020.

Kompetente Referenten führen Sie zu neuen Ideen, Perspektiven und ganz­heit­lichen Betrachtungs­weisen:

Best Practices: Profitieren Sie von der Erfahrung renommierter Experten

Erlangen Sie umfassendes Grund­lagen­wissen

Setzen Sie Standards kosten­senkend ein

Die VarLogic® Methode

Reduzieren Sie mittels ziel­führender Methoden varianten­bezogene Entwicklungs­aufwände und etablieren Sie ein regel­basiertes Varianten­management.

Wir freuen uns auf den Erfahrungs­austausch mit Ihnen. Melden Sie sich am besten gleich für einen der Seminar­plätze an!

Infoseite: https://www.ilc-consulting.com/…

Seminar-Flyer: https://www.ilc-consulting.com/…

Anmeldeformular: https://www.ilc-consulting.com/…

ILC steht seit mehr als einem Jahrzehnt für PLM Lösungen, die die Produktentstehungsprozesse ihrer Kunden in eine neue Dimension heben. Das ist der Fokus, dem die ILC ihre ganze Kraft, Leidenschaft und Begeisterung widmet. Als Beratungs- und Softwarehaus bietet ILC ihren Kunden eine ganzheitliche Unterstützung, von der Definition einer PLM-Strategie, bis zur Umsetzung in zukunftsweisende IT-Lösungen. Mit 4PEP hat ILC ihre PLM-Expertise in eine Plattform gegossen, die das Ziel einer durchgängigen IT-Unterstützung für integrierte Produktentstehungsprozesse Wirklichkeit werden lässt.

http://www.ilc-solutions.de